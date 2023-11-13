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В Индии обрушился горный тоннель — 40 работников оказались под завалами

13 ноября 2023 11:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Индии обрушился горный тоннель — 40 работников оказались под завалами
Работники в горном тоннеле. Фото: Pushkar Singh Dhami/Twitter (X)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 12 ноября, в индийском городе Уттаркаши обрушился горный тоннель, где работали около 40 человек. Сейчас соответствующие службы работают в безумном темпе, чтобы спасти рабочих.

Об этом сообщает CNN.

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Как известно, около 40 рабочих работали в тоннеле, когда часть ведущего ко входу прохода рухнула.

"Мы на связи с мужчинами внутри. С ними все хорошо, мы с ними общаемся и прилагаем усилия, чтобы извлечь их всех", — сказали в полиции Уттаркаши.

Отмечается, что спасатели подают кислород и воду рабочим через обломки. В то же время, к спасательной операции привлекли всю необходимую технику и личный состав. Государственные и национальные чиновники стихийных бедствий собрались, чтобы помочь в операции, вместе с представителями местной полиции.

"Спасатели разобрали уже около 20 мэтров завалов и осталось еще около 40. Чтобы полностью все расчистить понадобится еще около дня", — заявил офицер Анудж Кумар.

Ожидается, что строительство этой горной дороги будет 1000 километров и это должно улучшить доступ из штата Уттаракханд, в Нью-Дели.

Напомним, на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. С юго-восточного кратера вулкана бьет фонтан лавы — пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

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