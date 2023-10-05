В Індії сталася масштабна повінь: багато загиблих та понад 100 зниклих безвісти

Наслідки повені в Індії. Фото: AP

В Індії в штаті Сіккім сталися масштабні повені. Внаслідок цього 14 людей загинуло, ще 102 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише The Guardian.

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Причини повені

Сталося це через сильний дощ, який спричинив вихід льодовикового озера з берегів та викликав швидкі повені в гірській долині.

Наслідки повені в Індії. Фото: AP

За інформацією місцевої влади, через катастрофу, яка сталася в середу, постраждало 22 тисячі осіб, 22 військових вважають теж зниклими безвісти.

Також понад три тисячі туристів опинилися у пастці, адже повінь змила головні магістралі та мости.

"Катастрофічний розлив озера Лонак стався після того, як на штат випало в п’ять разів більше звичайної кількості дощу під час прориву хмар, що призвело до часткового обвалення дамби в долині Теста, неподалік від кордону з Китаєм", — пояснили у матеріалі.

Наслідки повені в Індії. Фото: AP

Наслідки катастрофи

На відео спеціалісти зафіксували, що каламутні паводкові води проникають до районів, які є забудованими та спричиняють цим руйнування будівель і затоплюють військові бази.

"Пошукові операції проводяться в умовах безперервних дощів, швидкоплинної води в річці Тіста, у багатьох місцях змитих доріг і мостів", — повідомив представник захисту регіону.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців, поки триває розслідування обвалу двох дамб. Через катастрофу загинули тисячі людей.