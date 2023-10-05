В Індії сталася масштабна повінь: багато загиблих та понад 100 зниклих безвісти
В Індії в штаті Сіккім сталися масштабні повені. Внаслідок цього 14 людей загинуло, ще 102 вважаються зниклими безвісти.
Про це пише The Guardian.
Причини повені
Сталося це через сильний дощ, який спричинив вихід льодовикового озера з берегів та викликав швидкі повені в гірській долині.
За інформацією місцевої влади, через катастрофу, яка сталася в середу, постраждало 22 тисячі осіб, 22 військових вважають теж зниклими безвісти.
Також понад три тисячі туристів опинилися у пастці, адже повінь змила головні магістралі та мости.
"Катастрофічний розлив озера Лонак стався після того, як на штат випало в п’ять разів більше звичайної кількості дощу під час прориву хмар, що призвело до часткового обвалення дамби в долині Теста, неподалік від кордону з Китаєм", — пояснили у матеріалі.
Наслідки катастрофи
На відео спеціалісти зафіксували, що каламутні паводкові води проникають до районів, які є забудованими та спричиняють цим руйнування будівель і затоплюють військові бази.
"Пошукові операції проводяться в умовах безперервних дощів, швидкоплинної води в річці Тіста, у багатьох місцях змитих доріг і мостів", — повідомив представник захисту регіону.
Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців, поки триває розслідування обвалу двох дамб. Через катастрофу загинули тисячі людей.