В Индии произошло масштабное наводнение: много погибших и более 100 пропавших без вести

Последствия наводнения в Индии. Фото: AP

В Индии в штате Сикким произошли масштабные наводнения. В результате 14 человек погибли, еще 102 считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет The Guardian.

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Причины наводнения

Произошло это из-за сильного дождя, который вызвал выход ледникового озера из берегов и вызвал быстрые наводнения в горной долине.

Последствия наводнения в Индии. Фото: AP

По информации местных властей, из-за произошедшей в среду катастрофы пострадали 22 тысячи человек, 22 военных считают тоже пропавшими без вести.

Также более трех тысяч туристов оказались в ловушке, ведь наводнение смыло главные магистрали и мосты.

"Катастрофический разлив озера Лонак произошел после того, как на штат выпало в пять раз больше обычного количества дождя во время прорыва облаков, что привело к частичному обрушению дамбы в долине Теста, недалеко от границы с Китаем", — объяснили в материале.

Последствия наводнения в Индии. Фото: AP

Последствия катастрофы

На видеозаписях специалисты увидели, что мутные паводковые воды проникают в районы, которые застроены и приводят к разрушению зданий и затапливают военные базы.

"Поисковые операции проводятся в условиях непрерывных дождей, быстротечной воды в реке Теста, во многих местах смытых дорог и мостов", — сообщил представитель защиты региона.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, главный прокурор Ливии приказал задержать восьмерых должностных лиц, пока продолжается расследование обвала двух дамб. Из-за катастрофы погибли тысячи человек.