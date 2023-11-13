В Індії обвалився гірський тунель — 40 працівників опинилися під завалами

Працівники в гірському тунелі. Фото: Pushkar Singh Dhami/Twitter (X)

Вчора, 12 листопада, в індійському місті Уттаркаші обвалився гірський тунель, де працювали близько 40 людей. Наразі відповідні служби працюють в шалено темпі, аби врятувати робітників.

Про це повідомляє CNN.

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Як відомо, близько 40 робітників працювали в тунелі, коли частина проходу, що веде до входу, завалилася.

"Ми на зв’язку з чоловіками всередині. З ними все добре, ми з ними спілкуємося та докладаємо зусиль, щоб витягти їх усіх", — сказали в поліції Уттаркаші.

Зазначається, що рятувальники подають кисень і воду робітникам через уламки. Водночас до рятувальної операції залучили усю необхідну техніку та особовий склад. Державні та національні чиновники зі стихійних лих зібралися, щоб допомогти в операції, разом із представниками місцевої поліції.

"Рятувальники розібрали вже близько 20 метрів завалів і залишилось ще близько 40. Щоб повністю все розчистити знадобиться ще близько день", — заявив офіцер Анудж Кумар.

Очікується, що будівництво цієї гірської дороги матиме 1000 кілометрів і це має покращити доступ зі штату Уттаракханд, до Нью-Делі.

Нагадаємо, на острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна. З південно-східного кратера вулкана б'є фонтан лави — попіл, утворений вулканом, досяг висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.