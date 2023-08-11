В Турции зафиксировали мощное землетрясение

Люди на улицах Малатьи во время землетрясения. Фото: АА

В турецкой провинции Малатья, которая в феврале пострадала от катастрофических землетрясений, снова зафиксировали подземные толчки. Землетрясение также ощутили и жители соседних провинций.

Об этом пишет AA.

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10 августа в 20:48 в Малатье зафиксировали мощное землетрясение. В Турецком сейсмологическом агентстве сообщили, что магнитуда толчков составила 5,3. Эпицентр в районе Есилюрт в Малатье достиг глубины 7 километров.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/eFRiQ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) авг 10, 2023

Жители Малатьи могли видеть как двигается мебель в домах. Чтобы не оказаться под завалами, напуганные люди прыгали с балконов. Таким образом, менее 23 человек получили легкие травмы.

"В общей сложности в больницы обратилось около 80 человек — большинство из них не получили физических травм, но изрядно испугались и пережили стресс", — пишет СМИ.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) авг 10, 2023

Из-за стихии разрушений потерпели 3 здания. Во время обрушения одной из них травмы получил ребенок.

"Наши бригады проводят обследование на местах. Сейчас разрушено 1 заброшенное здание в районе Батталгази. Ребенок, который переходил улицу, сломал ногу и был доставлен в больницу", — заявил губернатор Малатьи Хулуси Шахин.

Напомним, 10 августа в Украине также произошло землетрясение.

В то же время Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения.

Также в Якутии экологическая катастрофа: фиксируют одновременно почти 100 лесных пожаров.