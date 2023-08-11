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У Туреччині зафіксували потужний землетрус

11 серпня 2023 12:10
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Валерія Пержун
редактор
У Туреччині зафіксували потужний землетрус
Люди на вулицях Малатьї під час землетрусу. Фото: АА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У турецькій провінції Малатья, яка в лютому  постраждала від катастрофічних землетрусів, знову зафіксували підземні поштовхи. Землетрус також відчули й жителі сусідніх провінцій.

Про це пише AA

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10 серпня о 20:48 у Малатьї зафіксували потужний землетрус. У Турецькому сейсмологічному агентстві повідомили, що магнітуда поштовхів становила 5,3. Епіцентр у районі Єсилюрт у Малатьї сягнув глибини 7 кілометрів.

Жителі Малатьї могли бачити як рухаються меблі у будинках. Тож щоб не опинитися під завалами, налякані люди стрибали з балконів. У такий спосіб що найменше 23 особи отримали легкі травми. 

"Загалом до лікарень звернулося близько 80 осіб — більшість з них не отримала фізичних травм, але неабияк злякалася й пережила стрес", — пише ЗМІ.

Через стихію руйнувань зазнали 3 будівлі. Під час обвалу однієї з них травми отримала дитина. 

"Наші бригади проводять обстеження на місцях. Наразі зруйновано 1 занедбану будівлю в районі Батталгазі. Дитина, яка переходила вулицю, зламала ногу та була доставлена ​​до лікарні", — заявив губернатор Малатьї Хулусі Шахін.

Нагадаємо, 10 серпня в Україні також стався землетрус

Водночас Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені.

Також в Якутії екологічна катастрофі: фіксують одночасно майже 100 лісових пожеж.

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