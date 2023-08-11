У Туреччині зафіксували потужний землетрус

Люди на вулицях Малатьї під час землетрусу. Фото: АА

У турецькій провінції Малатья, яка в лютому постраждала від катастрофічних землетрусів, знову зафіксували підземні поштовхи. Землетрус також відчули й жителі сусідніх провінцій.

Про це пише AA.

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10 серпня о 20:48 у Малатьї зафіксували потужний землетрус. У Турецькому сейсмологічному агентстві повідомили, що магнітуда поштовхів становила 5,3. Епіцентр у районі Єсилюрт у Малатьї сягнув глибини 7 кілометрів.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/eFRiQhAGD7 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Жителі Малатьї могли бачити як рухаються меблі у будинках. Тож щоб не опинитися під завалами, налякані люди стрибали з балконів. У такий спосіб що найменше 23 особи отримали легкі травми.

"Загалом до лікарень звернулося близько 80 осіб — більшість з них не отримала фізичних травм, але неабияк злякалася й пережила стрес", — пише ЗМІ.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Через стихію руйнувань зазнали 3 будівлі. Під час обвалу однієї з них травми отримала дитина.

"Наші бригади проводять обстеження на місцях. Наразі зруйновано 1 занедбану будівлю в районі Батталгазі. Дитина, яка переходила вулицю, зламала ногу та була доставлена ​​до лікарні", — заявив губернатор Малатьї Хулусі Шахін.

Нагадаємо, 10 серпня в Україні також стався землетрус.

Водночас Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені.

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