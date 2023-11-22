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В РФ столкнулись два поезда — много пострадавших

22 ноября 2023 16:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В РФ столкнулись два поезда — много пострадавших
Столкновение поездов в России. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Ульяновской области произошла железнодорожная авария. Столкнулись пассажирский поезд "Адлер — Пермь" и стоявший на месте тепловоз.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

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Отмечается, что пассажирский поезд "Адлер — Пермь" столкнулся со стоящим на месте маневровым тепловозом. Авария произошла в Ульяновской области. Машинист пытался избежать столкновения и экстренно затормозить, но не успел. Пока известно о 25 пострадавших, среди которых ребенок.

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По предварительной информации, поезда в Ульяновской области столкнулись из-за ошибочного сигнала о свободных путях.

"Путь, по которому следовал пассажирский поезд "Адлер — Пермь", занял тепловоз с десятью пустыми вагонами, следовавший из Димитровграда. Система, исключающая следование одними путями, почему-то не сработала — из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и применили экстренное торможение", — пишут в телеграмм-канале.

Поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.

Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

Также мы писали ранее, что в России заявили, что диверсанты, устроившие теракт на железной дороге в Рязани, следили за поездом через установленную на дереве видеокамеру. Незадолго после аварии она самоликвидировалась, поскольку в ней была взрывчатка.

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