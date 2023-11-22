В РФ столкнулись два поезда — много пострадавших

Столкновение поездов в России. Фото: скриншот с видео

В Ульяновской области произошла железнодорожная авария. Столкнулись пассажирский поезд "Адлер — Пермь" и стоявший на месте тепловоз.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Читайте также:

Железнодорожная авария в России

Отмечается, что пассажирский поезд "Адлер — Пермь" столкнулся со стоящим на месте маневровым тепловозом. Авария произошла в Ульяновской области. Машинист пытался избежать столкновения и экстренно затормозить, но не успел. Пока известно о 25 пострадавших, среди которых ребенок.

Внимание! В видео присутсвует ненормативная лексика 18+!

По предварительной информации, поезда в Ульяновской области столкнулись из-за ошибочного сигнала о свободных путях.

"Путь, по которому следовал пассажирский поезд "Адлер — Пермь", занял тепловоз с десятью пустыми вагонами, следовавший из Димитровграда. Система, исключающая следование одними путями, почему-то не сработала — из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и применили экстренное торможение", — пишут в телеграмм-канале.

Поезда столкнулись на скорости 55 км/ч.

Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

Также мы писали ранее, что в России заявили, что диверсанты, устроившие теракт на железной дороге в Рязани, следили за поездом через установленную на дереве видеокамеру. Незадолго после аварии она самоликвидировалась, поскольку в ней была взрывчатка.