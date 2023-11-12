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Диверсія на залізниці в Росії — з'явилися нові подробиці

12 листопада 2023 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Диверсія на залізниці в Росії — з'явилися нові подробиці
Диверсія на залізниці в Росії. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що диверсанти, які влаштували теракт на залізниці в Рязані, стежили за потягом через встановлену на дереві відеокамеру. Незадовго після аварії вона самоліквідувалась, оскільки в ній була вибухівка.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT. 

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Як повідомляється, на місці вчорашнього теракту на залізниці в Рязані виявили камеру, яка була закріплена на дереві.

"Через камеру диверсанти проводили спостереження. Усередині неї був вибуховий пристрій, він спрацював приблизно за п'ять годин після теракту. Попередньо ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні. 

У повідомленні йдеться, що 11 листопада через вибухи на станції Дягілєво з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда та впали на бік. Сім із них — із мінеральними добривами всередині. Машиніст зазнав незначних травм.

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Потяг зійшов із рейок у Рязані. Фото: росЗМІ

"Невідомі заклали два саморобних вибухових пристрої під шпали на відстані 10 метрів один від одного. Усередині кожного було понад три кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Вибух стався, коли потяг на них наїхав", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, місцеві жителі бачили двох людей, які "копалися" на місці вибуху за кілька годин до події. Їх зараз шукає поліція. Порушено кримінальну справу за статтями "Теракт" та "Незаконне придбання вибухових пристроїв". За сукупністю винним може загрожувати понад 20 років колонії.

Нагадаємо, що в індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.

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