Диверсия на железной дороге в России — появились новые подробности

Диверсия на железной дороге в России. Фото: скриншот

В России заявили, что диверсанты, устроившие теракт на железной дороге в Рязани, следили за поездом через установленную на дереве видеокамеру. Незадолго после аварии она самоликвидировалась, поскольку в ней была взрывчатка.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Как сообщается, на месте вчерашнего теракта на железной дороге в Рязани обнаружили закрепленную на дереве камеру.

"Через камеру диверсанты проводили наблюдение. Внутри нее было взрывное устройство, оно сработало примерно через пять часов после теракта. Предварительно никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что 11 ноября из-за взрывов на станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда и упали на бок. Семь из них с минеральными удобрениями внутри. Машинист получил незначительные травмы.

Поезд сошел с рельсов в Рязани. Фото: росСМИ

"Неизвестные заложили два самодельных взрывных устройства под шпалы на расстоянии 10 метров друг от друга. Внутри каждого было более трех кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел, когда поезд на них наехал", — говорится в сообщении.

Как известно, местные жители видели двух "копавшихся" на месте взрыва за несколько часов до происшествия. Их сейчас ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По совокупности виновным может грозить более 20 лет колонии.

Напомним, что в индийском штате Андхра-Прадеш столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 50 пострадали.