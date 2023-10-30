В Индии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие и раненые
В индийском штате Андхра-Прадеш столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 50 пострадали.
Об этом сообщает Reuters.
Столкнулись пассажирские поезда
Авария произошла, когда пассажирский поезд остановился из-за обрыва троса и в него врезался экспресс.
По предварительным данным, машинист одного из поездов не начал своевременно движение на зеленый сигнал, из-за чего в него врезался следующий за ним скоростной поезд.
В настоящее время известно о 14 погибших, более 50 человек получили ранения. Информация уточняется.
Напомним, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.
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