В Індії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблі та поранені

Два пасажирські потяги зіткнулися в Індії. Фото: скриншот з відео

В індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

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Зіткнулися пасажирські потяги

Аварія сталася, коли пасажирський потяг зупинився через обрив троса і в нього врізався експрес.

За попередніми даними, машиніст одного з поїздів не почав вчасно рух на зелений сигнал, через що в нього врізався швидкісний потяг, що слідував за ним.

На цей час відомо про 14 загиблих, понад 50 людей отримали поранення. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.