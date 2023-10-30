Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow В Індії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблі та поранені arrow

В Індії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблі та поранені

30 жовтня 2023 14:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Індії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблі та поранені
Два пасажирські потяги зіткнулися в Індії. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Зіткнулися пасажирські потяги

Аварія сталася, коли пасажирський потяг зупинився через обрив троса і в нього врізався експрес.

За попередніми даними, машиніст одного з поїздів не почав вчасно рух на зелений сигнал, через що в нього врізався швидкісний потяг, що слідував за ним.

На цей час відомо про 14 загиблих, понад 50 людей отримали поранення. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі