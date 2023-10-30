В Індії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблі та поранені
В індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.
Про це повідомляє Reuters.
Зіткнулися пасажирські потяги
Аварія сталася, коли пасажирський потяг зупинився через обрив троса і в нього врізався експрес.
За попередніми даними, машиніст одного з поїздів не почав вчасно рух на зелений сигнал, через що в нього врізався швидкісний потяг, що слідував за ним.
На цей час відомо про 14 загиблих, понад 50 людей отримали поранення. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.
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