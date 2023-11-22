У РФ зіткнулися два потяги — є багато постраждалих

Зіткнення потягів у Росії. Фото: скриншот з відео

В Ульяновській області сталася залізнична аварія. Зіткнувся пасажирський потяг "Адлер - Перм" та теплотяг, що стояв на місці.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Зазначається, що пасажирський потяг "Адлер - Перм" зіткнувся з маневровим теплотягом, що стояв на місці. Аварія сталася в Ульяновській області. Машиніст намагався уникнути зіткнення та екстрено загальмувати, але не встиг. Наразі відомо про 25 постраждалих, серед яких дитина.

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За попередньою інформацією, потяги в Ульяновській області зіткнулися через хибний сигнал про вільні колії.

"Шлях, яким слідував пасажирський потяг "Адлер-Перм", зайняв теплотяг з десятьма порожніми вагонами, що прямував з Димитровграда. Система, яка виключає прямування одними шляхами, чомусь не спрацювала — через погану видимість машиністи пасажирського складу пізно помітили вагони перед собою і застосували екстрене гальмування", — пишуть у телеграм-каналі.

Потяги зіткнулися на швидкості 55 км/год.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.

Також ми писали раніше, що у Росії заявили, що диверсанти, які влаштували теракт на залізниці в Рязані, стежили за потягом через встановлену на дереві відеокамеру. Незадовго після аварії вона самоліквідувалась, оскільки в ній була вибухівка.