Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow У РФ зіткнулися два потяги — є багато постраждалих arrow

У РФ зіткнулися два потяги — є багато постраждалих

22 листопада 2023 16:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У РФ зіткнулися два потяги — є багато постраждалих
Зіткнення потягів у Росії. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Ульяновській області сталася залізнична аварія. Зіткнувся пасажирський потяг "Адлер - Перм" та теплотяг, що стояв на місці.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Читайте також:

Залізнична аварія у Росії

Зазначається, що пасажирський потяг "Адлер - Перм" зіткнувся з маневровим теплотягом, що стояв на місці. Аварія сталася в Ульяновській області. Машиніст намагався уникнути зіткнення та екстрено загальмувати, але не встиг. Наразі відомо про 25 постраждалих, серед яких дитина. 

Увага! У відео присутня ненормативна лексика 18+!

За попередньою інформацією, потяги в Ульяновській області зіткнулися через хибний сигнал про вільні колії.

"Шлях, яким слідував пасажирський потяг "Адлер-Перм", зайняв теплотяг з десятьма порожніми вагонами, що прямував з Димитровграда. Система, яка виключає прямування одними шляхами, чомусь не спрацювала — через погану видимість машиністи пасажирського складу пізно помітили вагони перед собою і застосували екстрене гальмування", — пишуть у телеграм-каналі.

Потяги зіткнулися на швидкості 55 км/год.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб.

Також ми писали раніше, що у Росії заявили, що диверсанти, які влаштували теракт на залізниці в Рязані, стежили за потягом через встановлену на дереві відеокамеру. Незадовго після аварії вона самоліквідувалась, оскільки в ній була вибухівка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі