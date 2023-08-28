Масштабные пожары охватили Грецию летом 2023 года. Фото: Reuters

Пожарные в Греции борются с масштабными пожарами . Самая большая из них зафиксирована в регионе Еврос. Ее не могут обуздать уже десятый день подряд.

Об этом пишет Kathimerini .

Читайте также:

Масштабные пожары в греческом Евросе

По данным Пожарного департамента, по стране по состоянию на воскресенье, 27 августа, зафиксировано 105 крупных и малых пожаров, 46 из них возникли за последние сутки. Пожарные смогли обуздать огонь на большинстве из них еще на начальной стадии возгорания.

Самая сложная ситуация в регионе Еврос. В настоящее время задействовано много сил, чтобы защитить от огня лес Дадия и не позволить ему опрокинуться через трассу и распространиться дальше.

“В очень неблагоприятных условиях нам удалось справиться с большинством пожаров, за исключением Евроса. Там ситуация сложная”, - отметил представитель пожарной службы Яннис Артофиос и добавил, что это один из самых тяжелых пожаров, с которыми приходилось сталкиваться греческим спасателям.

В регионе Еврос создали так называемую линию обороны, чтобы остановить продвижение огня. Там же трудятся наземные силы. Они обнаруживают новые возгорания. Беспокойство вызывает возможное изменение ветра на юг, который может направить огонь на Дадию. Туда дополнительно опрокинули 180 пожарных, количество которых теперь достигает 474 человек.

По состоянию на понедельник, 28 августа, риск пожаров остается высоким во многих областях страны. Патрулирование территории ведется с воздуха. К нему присоединены подразделения пожарной охраны, правоохранители и военные.

Аресты по подозрению в поджогах

Министр по вопросам гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что поджоги стали причиной нескольких пожаров в Греции.

“Происходящее не просто неприемлемо, но и подло и преступно. Вы совершаете преступление против страны. Мы найдем вас. Вы будете привлечены к ответственности», - сказал он.

В субботу, 26 августа, правоохранители арестовали двух мужчин, которые, вероятно, причастны к лесным пожарам.

Один из них был задержан на греческом острове Эвия. Он поджигал сухую траву и признался, что в течение июля-августа устроил четыре пожара. Еще один подозреваемый задержан в районе Лариса в центральной Греции. Он также выжигал сухую растительность.

По данным спикера греческого правительства Павлоса Маринакиса, по состоянию на пятницу, 25 августа, в Греции арестовали 163 человека по обвинениям, связанным с пожарами, 24 из них подозреваются именно в умышленном поджоге.

Напомним, в понедельник, 21 августа, пожары охватили более 8500 гектаров. Европейский Союз направил два пожарных самолета из Кипра и группу из Румынии с 50 пожарными, чтобы помочь Греции контролировать пожары.