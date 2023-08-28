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У Греції не можуть приборкати лісові пожежі: де найгірша ситуація

28 серпня 2023 13:27
- Марія Кучеренко
Пожежі охопили Грецію влітку 2023 року
Масштабні пожежі охопили Грецію влітку 2023 року. Фото: Reuters
- Марія Кучеренко

Пожежники в Греції борються з масштабними пожежами. Найбільша з них зафіксована в регіоні Еврос. Її не можуть приборкати вже десятий день поспіль. 

Про це пише Kathimerini.

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Масштабні пожежі в грецькому Евросі

За даними Пожежного департаменту, по країні станом на неділю, 27 серпня, зафіксовано 105 великих і малих пожеж, 46 з них виникли за останню добу. Пожежники змогли приборкати вогонь на більшості з них ще на початковій стадії загоряння. 

Найскладніша ситуація в регіоні Еврос. Нині задіяно багато сил, щоб захистити від вогню ліс Дадія та не дозволити йому перекинутись через трасу і поширитись далі. 

“У дуже несприятливих умовах нам вдалось впоратись із більшістю пожеж, за винятком Евросу. Там ситуація складна”, — зазначив представник пожежної служби Янніс Артофіос та додав, що це одна з найважчих пожеж, з якими доводилось стикатись грецьким рятувальникам.

В регіоні Еврос створили так звану лінію оборони, щоб зупинити просування вогню. Там же працюють наземні сили. Вони виявляють нові загоряння. Занепокоєння, викликає можлива зміна вітру на південь, який може спрямувати вогонь на Дадію. Туди додатково перекинули 180 пожежників, кількість яких тепер досягає 474 осіб. 

Станом на понеділок, 28 серпня, ризик виникнення пожеж залишається високим у багатьох областях країни. Патрулювання території ведеться з повітря. До нього долучені підрозділи пожежної охорони, правоохоронці та військові.

Арешти за підозрою в підпалах 

Міністр із питань цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас заявив, що підпали стали причиною кількох пожеж у Греції. 

“Те, що відбувається, не просто неприйнятно, але й підло і злочинно. Ви скоюєте злочин проти країни. Ми вас знайдемо. Ви будете притягнуті до відповідальності”, — сказав він. 

У суботу, 26 серпня, правоохоронці заарештували двох чоловіків, які ймовірно причетні до лісових пожеж. 

Одного з них затримали на грецькому острові Евія. Він підпалював суху траву та зізнався, що протягом липня-серпня влаштував чотири пожежі. Ще один підозрюваний затриманий в районі Лариса, що в центральній Греції. Він також випалював суху рослинність. 

За даними речника грецького уряду Павлоса Маринакіса, станом на п'ятницю, 25 серпня, у Греції заарештували 163 особи за звинуваченнями, пов'язаними з пожежами, 24 з них підозрюються саме в навмисному підпалі.

Нагадаємо, у понеділок, 21 серпня, пожежі охопили понад 8 500 гектарів. Європейський Союз направив два пожежні літаки з Кіпру та групу з Румунії з 50 пожежниками, щоб допомогти Греції контролювати пожежі.

 

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