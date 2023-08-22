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У Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв

22 серпня 2023 20:52
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Валерія Пержун
редактор
У Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв
Лісова пожежа у Греції. Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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Валерія Пержун
редактор

Країни по всій Європі охопила чергова хвиля надзвичайної спеки. У Греції не вщухають лісові пожежі. Під час однієї з них виявили 18 обгорілих тіл.

Про це пише CNN.

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Лісові пожежі у Греції та Іспанії

Цього року в Греції був руйнівний сезон лісових пожеж – у липні відбулися найсильніші зареєстровані пожежі принаймні з 2003 року.

Минулого місяця смертоносні лісові пожежі охопили частини грецького острова Родос, змусивши тисячі туристів покинути свої готелі, що, як заявили грецькі чиновники, було найбільшою евакуацією в історії країни. 

Сотні пожежників у Греції борються з 65 лісовими пожежами, які спалахнули за останні кілька днів. За даними пожежної бригади, деякі з найбільших лісових пожеж тривають у місті Александруполіс на північному сході Греції, де з суботи евакуювали 13 громад.

Дві сотні пацієнтів були евакуйовані з двох лікарень міста у вівторок. Медсестра лікарні Александруполіса Нікос Гіокцідіс порівняла ситуацію з війною.

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Допомога постраждалому під час пожежі. Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

"Я працюю 27 років, я ніколи не бачив нічого подібного. Це як умови війни, справді", — зазначила вона.

У понеділок пожежі охопили понад 8 500 гектарів. Європейський Союз направив два пожежні літаки з Кіпру та групу з Румунії з 50 пожежниками, щоб допомогти Греції контролювати пожежі.

"У нас діє надзвичайний стан "категорії 5", як і у вівторок, через дуже високу температуру та шквальний вітер", — сказав рятувальник Артопіос.

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Люди евакуюються. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Лісові пожежі, що вийшли з-під контролю, також продовжують палати на Тенеріфе на Канарських островах Іспанії, понад 12 000 людей змушені залишити свої домівки.

Надвисокі температури у країнах ЄС

Оскільки горить частина Греції та Іспанії, температура досягає рекордного рівня в інших частинах Європи.

У 21 країні на континенті попередження про спеку попереджені, у шести – найвищий рівень попередження про спеку. Франція є однією з найбільш постраждалих.

Національне метеорологічне агентство країни Météo France попередило в неділю, що спека цього тижня буде "найспекотнішою за літо 2023 року", додавши, що хвиля спеки "такої інтенсивності" рідко трапляється так пізно влітку. 

Високі температури також в Італії, яка цього року зіткнулася з кількома сильними хвилями спеки . Савона, що на північному заході, у понеділок зафіксувала рекордну температуру в 39,1 градуса Цельсія.

У Швейцарії також спостерігаються високі температури.

Є серйозні побоювання щодо того, що це означає для льодовиків країни. Минулого року швейцарські льодовики зафіксували найгіршу швидкість танення з початку обліку , втративши 6% свого залишкового об’єму. 

Очікується, що хвиля спеки в Європі триватиме щонайменше до середи, перш ніж похолодання принесе деяке полегшення.

Нагадаємо, Скандинавські країни накрив потужний шторм: є постраждалі.

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