В Греции лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв

Лесной пожар в Греции Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

Страны по всей Европе охватила очередная волна чрезвычайной жары. В Греции не утихают лесные пожары. Во время одной из них было обнаружено 18 обгоревших тел.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Лесные пожары в Греции и Испании

В этом году в Греции был разрушительный сезон лесных пожаров — в июле произошли сильнейшие зарегистрированные пожары, по крайней мере, с 2003 года.

В прошлом месяце смертоносные лесные пожары охватили части греческого острова Родос, заставив тысячи туристов покинуть свои отели, что, как заявили греческие чиновники, являлось самой большой эвакуацией в истории страны.

Сотни пожарных в Греции борются с 65 лесными пожарами, вспыхнувшими за последние несколько дней. По данным пожарной бригады, некоторые из самых больших лесных пожаров продолжаются в городе Александруполис на северо-востоке Греции, где с субботы эвакуировали 13 общин.

Две сотни пациентов были эвакуированы из двух больниц города во вторник. Медсестра больницы Александруполиса Никос Гиокцидис сравнила ситуацию с войной.

Помощь пострадавшему при пожаре. Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

"Я работаю 27 лет, я никогда не видел ничего подобного. Это как условия войны, действительно", — отметила она.

В понедельник пожары охватили более 8500 гектаров. Европейский Союз направил два пожарных самолета из Кипра и группу из Румынии с 50 пожарными, чтобы помочь Греции контролировать пожары.

"У нас действует чрезвычайное положение "категории 5", как и во вторник, из-за очень высокой температуры и шквального ветра", — сказал спасатель Артопиос.

Люди эвакуируются. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Вышедшие из-под контроля лесные пожары также продолжают палаты на Тенерифе на Канарских островах Испании, более 12 000 человек вынуждены покинуть свои дома.

Сверхвысокие температуры в странах ЕС

Поскольку горит часть Греции и Испании, температура достигает рекордного уровня в других частях Европы.

В 21 стране на континенте предупреждения о жаре предупреждены, в шести — самый высокий уровень предупреждения об жаре. Франция является одной из самых пострадавших.

Национальное метеорологическое агентство страны Météo France предупредило в воскресенье, что жара этой недели будет "самой жаркой летом 2023 года", добавив, что волна жары "такой интенсивности" редко случается так поздно летом.

Высокие температуры также в Италии, столкнувшейся в этом году с несколькими сильными волнами жары. Савона на северо-западе в понедельник зафиксировала рекордную температуру в 39,1 градуса Цельсия.

В Швейцарии тоже наблюдаются высокие температуры.

Есть серьезные опасения по поводу того, что это означает для ледников страны. В прошлом году швейцарские ледники зафиксировали худшую скорость таяния с начала учета, потеряв 6% своего остаточного объема.

Ожидается, что волна жары в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до среды, прежде чем похолодание принесет некоторое облегчение.

Напомним, Скандинавские страны накрыл мощный шторм: есть пострадавшие.