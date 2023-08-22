Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow В Греции лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв arrow

В Греции лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв

22 августа 2023 20:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Греции лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв
Лесной пожар в Греции Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Страны по всей Европе охватила очередная волна чрезвычайной жары. В Греции не утихают лесные пожары. Во время одной из них было обнаружено 18 обгоревших тел.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Лесные пожары в Греции и Испании

В этом году в Греции был разрушительный сезон лесных пожаров — в июле произошли сильнейшие зарегистрированные пожары, по крайней мере, с 2003 года.

В прошлом месяце смертоносные лесные пожары охватили части греческого острова Родос, заставив тысячи туристов покинуть свои отели, что, как заявили греческие чиновники, являлось самой большой эвакуацией в истории страны.

Сотни пожарных в Греции борются с 65 лесными пожарами, вспыхнувшими за последние несколько дней. По данным пожарной бригады, некоторые из самых больших лесных пожаров продолжаются в городе Александруполис на северо-востоке Греции, где с субботы эвакуировали 13 общин.

Две сотни пациентов были эвакуированы из двух больниц города во вторник. Медсестра больницы Александруполиса Никос Гиокцидис сравнила ситуацию с войной.

null
Помощь пострадавшему при пожаре. Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

"Я работаю 27 лет, я никогда не видел ничего подобного. Это как условия войны, действительно", — отметила она.

В понедельник пожары охватили более 8500 гектаров. Европейский Союз направил два пожарных самолета из Кипра и группу из Румынии с 50 пожарными, чтобы помочь Греции контролировать пожары.

"У нас действует чрезвычайное положение "категории 5", как и во вторник, из-за очень высокой температуры и шквального ветра", — сказал спасатель Артопиос.

null
Люди эвакуируются. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Вышедшие из-под контроля лесные пожары также продолжают палаты на Тенерифе на Канарских островах Испании, более 12 000 человек вынуждены покинуть свои дома.

Сверхвысокие температуры в странах ЕС

Поскольку горит часть Греции и Испании, температура достигает рекордного уровня в других частях Европы.

В 21 стране на континенте предупреждения о жаре предупреждены, в шести — самый высокий уровень предупреждения об жаре. Франция является одной из самых пострадавших.

Национальное метеорологическое агентство страны Météo France предупредило в воскресенье, что жара этой недели будет "самой жаркой летом 2023 года", добавив, что волна жары "такой интенсивности" редко случается так поздно летом.

Высокие температуры также в Италии, столкнувшейся в этом году с несколькими сильными волнами жары. Савона на северо-западе в понедельник зафиксировала рекордную температуру в 39,1 градуса Цельсия.

В Швейцарии тоже наблюдаются высокие температуры.

Есть серьезные опасения по поводу того, что это означает для ледников страны. В прошлом году швейцарские ледники зафиксировали худшую скорость таяния с начала учета, потеряв 6% своего остаточного объема.

Ожидается, что волна жары в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до среды, прежде чем похолодание принесет некоторое облегчение.

Напомним, Скандинавские страны накрыл мощный шторм: есть пострадавшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз