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Стало известно, какими были последние часы для пассажиров батискафа "Титан"

4 июля 2023 10:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, какими были последние часы для пассажиров батискафа "Титан"
Шахзад Давуд и его сын Сулеман. Фото: The New York Times
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В береговой охране США 23 июня сообщили, что все находившиеся на батискафе "Титан" пассажиры сразу погибли из-за взрыва во время погружения в океан, чтобы исследовать 111-летние руины "Титаника". Батискаф перестал выходить на связь 18 июня.

В издании The New York Times рассказали о последних минутах пассажиров перед погружением, ссылаясь на историю жены и матери погибших в батискафе бизнесмена и их сына Кристин Давуд.

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Как длилась подготовка

Пассажиры "Титана" отправились путешествовать на дно Атлантического океана, имея музыку на мобильных телефонах и были в полной темноте, чтобы экономить электроэнергию.

В последний раз Кристин Давуд видела своего мужа и сына 18 июня. Она смотрела за тем, как погружается Титан с корабля поддержки.

Ее 19-летний сын Сулеман взял с собой кубик Рубика, а у мужчины был фотоаппарат Nikon, на который он хотел сфотографировать морское дно через единственный иллюминатор "Титана".

"Это было доброе утро", — отметила Кристин Давуд.

Потеря связи

Уже в то же утро женщина услышала, что связь с "Титаном" потеряна. Специалисты, наблюдавшие за медленным спуском батискафа, сообщили ей, что если связь не появится через час, погружение будет прекращено, а именно "Титан" сбросит тяжести и сможет вернуться на поверхность.

Уже поздно вечером стало известно, что никто не знает, где "Титан" и что произошло с его пассажирами.

"Я тоже смотрела на океан, на случай, если я могла бы увидеть, как они всплывают на поверхность", — отметила она.

Кто был на борту "Титана"

  • 48-летний британо-пакистанский бизнесмен из одной из самых богатых семей Пакистана, вицеголова Engro Corporation Шахзада Давуд;
  • 19-летний студент Стратклайдского университета Сулеман Давуд;
  • 77-летний французский ученый и мировой авторитет в области "Титаника", который в 38-й раз погружался в обломки Поль-Анри Наржеоле;
  • 58-летний руководитель британской авиакомпании Гэмиш Гардинг;
  • 61-летний основатель и исполнительный директор оператора батискафа OceanGate Стоктон Раш.

Согласившиеся на погружение пассажиры были "специалистами миссии", поэтому в компании OceanGate, которая занималась экспедициями, попросили не называть их "клиентами", "туристами" или "пассажирами". Они получили рубашки и куртки, где вышили их имена и флаги их стран. На рукаве было написано: "Titanic Survey Exploration Crew".

Что выдали пассажирам

Как известно, туристы должны соблюдать диету с низким содержанием "шлаков" за день до погружения и отказаться от кофе утром в день погружения. Также директор OceanGate Стоктон Раш рекомендовал толстые носки и шапку, ведь на глубине низкая температура.

Кроме того, дайверы получили костюмы OceanGate, штаны, которые являются водонепроницаемыми, такую же оранжевую куртку, ботинки, спасательные жилеты и шлемы.

После того как все было готово, команда, которая была на вспомогательном корабле, закрутила болты для погружения.

"Титан" в большинстве своем опускался, имея скорость около 25 метров в минуту. В самом батискафе дневной свет медленно тускнел над головой. Однако уже через несколько минут "Титан" навечно погрузился в темноту.

Напомним, ранее в сети появились первые фотографии изуродованных обломков подводного корабля "Титан", которые достают из глубин Атлантического океана. На кадрах можно увидеть, как экипажи выгружают осколки субмарины с корабля Horizon Arctic на сушу.

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