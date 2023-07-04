Стало відомо, якими були останні години для пасажирів батискафа "Титан"

Шахзада Давуд та його син Сулеман. Фото: The New York Times

У береговій охороні США 23 червня повідомили, що всі пасажири, які перебували на батискафі "Титан", одразу загинули через вибух під час занурення в океан, аби дослідити 111-річні руїни "Титаніка". Батискаф перестав виходити на зв'язок 18 червня.

У виданні The New York Times розповіли про останні хвилини пасажирів перед зануренням, посилаючись на історію дружини й матері загиблих у батискафі бізнесмена та їхнього сина Крістін Давуд.

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Як тривала підготовка

Пасажири "Титану" вирушили подорожувати на дно Атлантичного океану, маючи музику на мобільних телефонах та були в повній темряві, щоб економити електроенергію.

Останній раз Крістін Давуд бачила свого чоловіка та сина 18 червня. Вона дивилася за тим, як занурюється "Титан" з корабля підтримки.

Її 19-річний син Сулеман взяв із собою кубик Рубіка, а чоловік мав фотоапарат Nikon, на який він хотів сфотографувати морське дно через єдиний ілюмінатор "Титана".

"Це був добрий ранок", — зазначила Крістін Давуд.

Втрата зв'язку

Вже в той самий ранок жінка почула, що зв’язок із "Титаном" втрачено. Фахівці, які спостерігали за повільним спуском батискафа, повідомили їй, що в разі того, якщо зв'язок не з'явиться через годину, занурення буде припинено, а саме "Титан" скине тягарі та зможе повернутися на поверхню.

Вже пізно ввечері стало відомо, що ніхто не знає, де "Титан" та що сталося з його пасажирами.

"Я також дивилася на океан, на випадок, якщо я могла б побачити, як вони спливають на поверхню", — зазначила вона.

Хто був на борту "Титана"

48-річний британо-пакистанський бізнесмен з однієї з найбагатших родин Пакистану, віцеголова Engro Corporation Шахзада Давуд;

19-річний студент Стратклайдського університету Сулеман Давуд;

77-річний французький вчений і світовий авторитет у галузі "Титаніка", який 38-й раз занурювався до уламків Поль-Анрі Наржеоле;

58-річний керівник британської авіакомпанії Геміш Гардінг;

61-річний засновник і виконавчий директор оператора батискафа OceanGate Стоктон Раш.

Пасажири, які погодилися на занурення, були "спеціалістами місії", тому у компанії OceanGate, яка займалася експедиціями, попросили не називати їх "клієнтами", "туристами" або "пасажирами". Вони отримали сорочки й куртки, де були вишити їхні імена та прапори їхніх країн. На рукаві було написано: "Titanic Survey Exploration Crew".

Що видали пасажирам

Як відомо, туристи мали дотримуватися дієти з низьким вмістом "шлаків" за день до занурення та відмовитися від кави вранці в день занурення. Також директор OceanGate Стоктон Раш рекомендував мати товсті шкарпетки та шапку, адже на глибині низька температура.

Крім того, дайвери отримали костюми OceanGate, штани, які є водонепроникними, таку саму помаранчеву куртку, черевики, рятувальні жилети та шоломи.

Після того, як все було готово, команда, яка була на допоміжному кораблі, закрутила болти для занурення.

"Титан" здебільшого опускався, маючи швидкість близько 25 метрів за хвилину. В самому батискафі денне світло над головою повільно тьмяніло. Проте вже за декілька хвилин "Титан" навічно занурився у темряву.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися перші світлини понівечених уламків підводного корабля "Титан", які дістають з глибин Атлантичного океану. На кадрах можна побачити, як екіпажі вивантажують уламки субмарини з корабля Horizon Arctic на сушу.