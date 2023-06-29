На уламках підводного батискафу "Титан" знайшли останки людей

Знайдені уламки підводного човна "Титан". Фото: google.com

Берегова охорона США повідомила, що на уламках підводного батискафу "Титан", ймовірно, знайшли останки людей. Вони були знайдені всередині підводного човна.

Про це повідомляє CNN.

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Останки людей на батискафі "Титан"

Ймовірні останки людей, за словами військових, будуть проаналізовані американськими медиками.

Також повідомляють, що пошукова операція завершила свою роботу в морі.

Серед уламків знайшли білий шматок, схожий на панель, та ще один такий самий із величезною кількістю дротів та шнурів. Фахівці не відразу зрозуміли, що це таке. Адже батискаф "Титан" був виготовлений із вуглецевого волокна та титану та важив 23 000 фунтів.

Нагадаємо, вранці 18 червня підводний човен OceanGate і п'ять його пасажирів почали спускатися до "Титаніка". Приблизно через 45 хвилин після занурення батискаф втратив звʼязок із кораблем-базою і не зʼявився на поверхні. Через це в США розпочалася багатоденна пошуково-рятувальна операція.

"Потрібно виконати значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати "Титана", і допомогти гарантувати, що подібна трагедія не повториться знову", — заявив капітан Джейсон Нойбауер, який очолює слідчу комісію.

Раніше ми писали, що у мережі з'явилися перші світлини понівечених уламків підводного корабля "Титан", які дістають з глибин Атлантичного океану. На кадрах можна побачити, як екіпажі вивантажують уламки субмарини з корабля Horizon Arctic на сушу.

Додамо, у результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Один із підводних роботів, який досліджував дно Атлантичного океану неподалік "Титаніка", виявив купу уламків. Серед них — посадкова рама та задній обтічник апарату.