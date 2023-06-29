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На обломках подводного батискафа "Титан" обнаружили останки людей

29 июня 2023 14:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На обломках подводного батискафа "Титан" обнаружили останки людей
Найдены обломки подводной лодки "Титан". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Береговая охрана США сообщила, что на обломках подводного батискафа "Титан" , вероятно, нашли останки людей. Они были найдены внутри обломков подлодки.

Об этом сообщает CNN.

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Вероятные останки людей, по словам военных, будут проанализированы американскими медиками.

Также сообщают, что поисковая операция завершила свою работу в море.

Среди обломков нашли белый кусок, похожий на панель и еще один такой же с огромным количеством проводов и шнуров. Специалисты не сразу поняли, что это такое. Ведь батискаф "Титан" был изготовлен из углеродного волокна и титана и весил 23 000 фунтов.

Напомним, утром 18 июня подлодка OceanGate и пять ее пассажиров начали спускаться в "Титаник". Приблизительно через 45 минут после погружения батискаф потерял связь с кораблем-базой и не появилось на поверхности. Поэтому в США началась многодневная поисково-спасательная операция.

"Нужно выполнить значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической потере "Титана", и помочь гарантировать, что подобная трагедия не повторится снова", — заявил капитан Джейсон Нойбауэр, возглавляющий следственную комиссию.

Ранее мы писали, что в сети появились первые фотографии изуродованных обломков подводного корабля "Титан", которые извлекают из глубин Атлантического океана. На кадрах можно увидеть, как экипажи выгружают осколки субмарины с корабля Horizon Arctic на сушу.

Добавим, в результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Один из подводных роботов, исследовавший дно Атлантического океана неподалеку от "Титаника", обнаружил кучу обломков. Среди них – посадочная рама и задний обтекатель аппарата.

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