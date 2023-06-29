На обломках подводного батискафа "Титан" обнаружили останки людей
Береговая охрана США сообщила, что на обломках подводного батискафа "Титан" , вероятно, нашли останки людей. Они были найдены внутри обломков подлодки.
Об этом сообщает CNN.
Останки людей на батискафе "Титан"
Вероятные останки людей, по словам военных, будут проанализированы американскими медиками.
Также сообщают, что поисковая операция завершила свою работу в море.
Среди обломков нашли белый кусок, похожий на панель и еще один такой же с огромным количеством проводов и шнуров. Специалисты не сразу поняли, что это такое. Ведь батискаф "Титан" был изготовлен из углеродного волокна и титана и весил 23 000 фунтов.
Напомним, утром 18 июня подлодка OceanGate и пять ее пассажиров начали спускаться в "Титаник". Приблизительно через 45 минут после погружения батискаф потерял связь с кораблем-базой и не появилось на поверхности. Поэтому в США началась многодневная поисково-спасательная операция.
"Нужно выполнить значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической потере "Титана", и помочь гарантировать, что подобная трагедия не повторится снова", — заявил капитан Джейсон Нойбауэр, возглавляющий следственную комиссию.
Ранее мы писали, что в сети появились первые фотографии изуродованных обломков подводного корабля "Титан", которые извлекают из глубин Атлантического океана. На кадрах можно увидеть, как экипажи выгружают осколки субмарины с корабля Horizon Arctic на сушу.
Добавим, в результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Один из подводных роботов, исследовавший дно Атлантического океана неподалеку от "Титаника", обнаружил кучу обломков. Среди них – посадочная рама и задний обтекатель аппарата.