З'явилися перші фото уламків затонулого батискафа "Титан"

Уламки субмарини "Титан". Фото: AP

У мережі з'явилися перші світлини понівечених уламків підводного корабля "Титан", які дістають з глибин Атлантичного океану. На кадрах можна побачити, як екіпажі вивантажують уламки субмарини з корабля Horizon Arctic на сушу.

Про це пише The Independent.

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Детальний звіт від США

Вже пройшло більше тижня, як вибухнув підводний човен на 13 000 футів під водою поблизу уламків корабля "Титанік". Внаслідок цього всі п'ять людей, які були на борту, загинули.

Наразі міжнародна група агентств з'ясовує причину вибуху, а морські чиновники США мають на меті показати звіт, який спрямований на підвищення безпеки підводних апаратів у всьому світі.

Уламки субмарини "Титан". Фото: AP

Уламки субмарини "Титан". Фото: AP

Уламки субмарини "Титан". Фото: AP

Пошуки субмарини

В результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване.

Один із підводних роботів, який досліджував дно Атлантичного океану неподалік "Титаніка", виявив купу уламків. Серед них — посадкова рама та задній обтічник апарату.

У Береговій охороні США заявили, що дані уламки свідчать про катастрофічне пошкодження батискафу. Відповідно, усі його пасажири загинули.

Наразі проводять пошукові роботи з метою знайти решту уламків батискафу та тіла загиблих.

Нагадаємо, дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.