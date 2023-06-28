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Появились первые фото обломков затонувшего батискафа "Титан"

28 июня 2023 19:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появились первые фото обломков затонувшего батискафа "Титан"
Обломки субмарины "Титан". Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети появились первые фотографии изуродованных обломков подводного корабля "Титан", извлекаемые из глубин Атлантического океана. На кадрах можно увидеть, как экипажи выгружают осколки субмарины с корабля Horizon Arctic на сушу.

Об этом пишет The Independent.

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Подробный отчет от США

Уже прошло больше недели, как взорвалась подлодка на 13 000 футов под водой у обломков корабля "Титаник". В результате все пятеро людей находившихся на борту погибли.

В настоящее время международная группа агентств выясняет причину взрыва, а морские чиновники США планируют показать отчет, направленный на повышение безопасности подводных аппаратов во всем мире.

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Обломки субмарины "Титан". Фото: AP
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Обломки субмарины "Титан". Фото: AP
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Обломки субмарины "Титан". Фото: AP

Поиски субмарины

В результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено.

Один из подводных роботов, исследовавший дно Атлантического океана недалеко от "Титаника", обнаружил кучу обломков. Среди них — посадочная рама и задний обтекатель аппарата.

В Береговой охране США заявили, что данные обломки свидетельствуют о катастрофическом повреждении батискафа. Соответственно все его пассажиры погибли.

В настоящее время проводятся поисковые работы с целью найти оставшиеся обломки батискафа и тела погибших.

Напомним, жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

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