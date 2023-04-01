США накрыло мощное торнадо: более 600 человек пострадали

Под угрозой оказались более 15 миллионов граждан

В пятницу, 31 марта, американский штат Арканзас накрыло мощное торнадо. В результате пострадали не менее 600 человек.

Об этом сообщает издание Express.

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Представители местных СМИ назвали событие "катастрофическим" и заявили о нехватке машин скорой помощи. Также сообщается, что в населенном пункте Литл-Рок, Арканзас, более 70 000 человек остались без света.

В публикации сообщается, что под угрозой оказались более 15 миллионов граждан, проживающих между южным Арканзасом и северной Айовой.

"Будет много гроз… торнадо, разрушительных ветров и сильных градов", — цитируют журналисты профессора метеорологии Северного Иллинойса и эксперта по торнадо Виктора Генсини.

По словам очевидцев, в результате стихии были разрушены дома и перевернуты автомобили. Одна из жительниц Литл-Рока рассказала журналистам, что ее дом был одним из немногих, не раздавленных деревом.

Напомним, 24 марта мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. Известно, по меньшей мере, о 24 погибших в результате стихии.