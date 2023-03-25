Смертоносний торнадо у США: стихія забрала уже понад два десятки життів

Торнадо спричинив масштабні руйнування у штаті Міссісіпі

Тривають пошуково-рятувальні роботи у зв'язку з руйнуваннями, які приніс один із найбільш смертоносних торнадо у американському штату Міссісіпі. Щонайменше 24 людини загинули, ще більше людей вважаються заблокованими під уламками зруйнованих будівель.

Про це повідомляє BBC.

Розгул стихії

Шторм, який пройшов через Міссісіпі, спричинив торнадо, який завдав катастрофічної шкоди громадам по всьому штату. Найбільший удар знищив десятки будівель у кількох невеликих містах, перекидаючи машини та руйнуючи лінії електропередач.

Одне з цих невеликих міст, Роллінг Форк, розташоване в окрузі Шаркі на заході Міссісіпі, фактично знищено.

"Мого міста більше немає", — сказав журналістам мер Елдрідж Вокер, додавши, що багато сімей у його громаді постраждали.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз прямує до округу Шаркі, щоб зустрітися з постраждалими. Рівз у своєму Twitter описав ситуацію як "трагедію" та закликав молитися за жителів регіону.

Реакція президента

Президент США Джо Байден назвав фото наслідків стихії у Міссісіпі такими, що розбивають серце, додавши, що федеральний уряд "зробить усе можливе, щоб допомогти".

"Ми будемо там стільки, скільки знадобиться. Ми працюватимемо разом, щоб надати вам необхідну підтримку для відновлення", — сказав він у заяві.

Думка синоптиків про торнадо

Поки неясно, чи такі руйнування спричинив один чи кілька торнадо. Вчора Національна метеорологічна служба США попереджала, що прогнозується кілька торнадо, однак, можливо, спустошення спричинив "прострибуючий торнадо" — один торнадо, який піднімається з поверхні, щоб знову торкнутися землі.

Сем Еммерсон зі школи метеорології Університету Оклахоми сказав, що торнадо "надзвичайно високого калібру" підняв уламки вище ніж на 9 тис. метрів.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Раніше повідомлялося про 14 загиблих внаслідок стихії.

Фото: Barbara Gauntt/USA TODAY NETWORK/REUTERS