Смертоносний торнадо у США: стихія забрала уже понад два десятки життів
Тривають пошуково-рятувальні роботи у зв'язку з руйнуваннями, які приніс один із найбільш смертоносних торнадо у американському штату Міссісіпі. Щонайменше 24 людини загинули, ще більше людей вважаються заблокованими під уламками зруйнованих будівель.
Про це повідомляє BBC.
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Розгул стихії
Шторм, який пройшов через Міссісіпі, спричинив торнадо, який завдав катастрофічної шкоди громадам по всьому штату. Найбільший удар знищив десятки будівель у кількох невеликих містах, перекидаючи машини та руйнуючи лінії електропередач.
Одне з цих невеликих міст, Роллінг Форк, розташоване в окрузі Шаркі на заході Міссісіпі, фактично знищено.
"Мого міста більше немає", — сказав журналістам мер Елдрідж Вокер, додавши, що багато сімей у його громаді постраждали.
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз прямує до округу Шаркі, щоб зустрітися з постраждалими. Рівз у своєму Twitter описав ситуацію як "трагедію" та закликав молитися за жителів регіону.
Реакція президента
Президент США Джо Байден назвав фото наслідків стихії у Міссісіпі такими, що розбивають серце, додавши, що федеральний уряд "зробить усе можливе, щоб допомогти".
"Ми будемо там стільки, скільки знадобиться. Ми працюватимемо разом, щоб надати вам необхідну підтримку для відновлення", — сказав він у заяві.
Думка синоптиків про торнадо
Поки неясно, чи такі руйнування спричинив один чи кілька торнадо. Вчора Національна метеорологічна служба США попереджала, що прогнозується кілька торнадо, однак, можливо, спустошення спричинив "прострибуючий торнадо" — один торнадо, який піднімається з поверхні, щоб знову торкнутися землі.
Сем Еммерсон зі школи метеорології Університету Оклахоми сказав, що торнадо "надзвичайно високого калібру" підняв уламки вище ніж на 9 тис. метрів.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 24 березня, потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Раніше повідомлялося про 14 загиблих внаслідок стихії.
Фото: Barbara Gauntt/USA TODAY NETWORK/REUTERS