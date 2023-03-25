Смертоносный торнадо в США: стихия унесла уже более двух десятков жизней

Торнадо повлек за собой масштабные разрушения в штате Миссисипи

Продолжаются поисково-спасательные работы в связи с разрушениями, которые принес один из самых смертоносных торнадо в американском штате Миссисипи. По меньшей мере, 24 человека погибли, еще больше людей считаются заблокированными под обломками разрушенных зданий.

Об этом сообщает BBC.

Разгул стихии

Шторм, прошедший через Миссисипи, вызвал торнадо, нанесший катастрофический ущерб общинам по всему штату. Наибольший удар уничтожил десятки построек в нескольких небольших городах, опрокидывая машины и разрушая линии электропередач.

Один из этих небольших городов, Роллинг Форк, расположенный в округе Шарки на западе Миссисипи, фактически уничтожен.

"Моего города больше нет", — сказал журналистам мэр Элдридж Уокер, добавив, что многие семьи в его общине пострадали.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз направляется в округ Шарки, чтобы встретиться с пострадавшими. Ривз в своем Twitter описал ситуацию как "трагедию" и призвал молиться за жителей региона.

Реакция президента

Президент США Джо Байден назвал фото последствий стихии в Миссисипи разбивающими сердце, добавив, что федеральное правительство "сделает все возможное, чтобы помочь".

"Мы будем там столько, сколько понадобится. Мы будем работать вместе, чтобы оказать вам необходимую поддержку для восстановления", — сказал он в заявлении.

Мнение синоптиков о торнадо

Пока неясно, повлек ли такие разрушения один или несколько торнадо. Вчера Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что прогнозируется несколько торнадо, однако, возможно, разорение вызвал "пропрыгивающий торнадо" — один торнадо, который поднимается с поверхности, чтобы снова затронуть землю.

Сэм Эммерсон из школы метеорологии Университета Оклахомы сказал, что торнадо "чрезвычайно высокого калибра" поднял обломки выше 9 тыс. метров.

Напомним, в пятницу вечером, 24 марта, мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. Ранее сообщалось о 14 погибших в результате стихии.

Фото: Barbara Gauntt/USA TODAY NETWORK/REUTERS