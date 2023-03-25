Смертоносный торнадо в США: стихия унесла уже более двух десятков жизней
Продолжаются поисково-спасательные работы в связи с разрушениями, которые принес один из самых смертоносных торнадо в американском штате Миссисипи. По меньшей мере, 24 человека погибли, еще больше людей считаются заблокированными под обломками разрушенных зданий.
Об этом сообщает BBC.
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Разгул стихии
Шторм, прошедший через Миссисипи, вызвал торнадо, нанесший катастрофический ущерб общинам по всему штату. Наибольший удар уничтожил десятки построек в нескольких небольших городах, опрокидывая машины и разрушая линии электропередач.
Один из этих небольших городов, Роллинг Форк, расположенный в округе Шарки на западе Миссисипи, фактически уничтожен.
"Моего города больше нет", — сказал журналистам мэр Элдридж Уокер, добавив, что многие семьи в его общине пострадали.
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз направляется в округ Шарки, чтобы встретиться с пострадавшими. Ривз в своем Twitter описал ситуацию как "трагедию" и призвал молиться за жителей региона.
Реакция президента
Президент США Джо Байден назвал фото последствий стихии в Миссисипи разбивающими сердце, добавив, что федеральное правительство "сделает все возможное, чтобы помочь".
"Мы будем там столько, сколько понадобится. Мы будем работать вместе, чтобы оказать вам необходимую поддержку для восстановления", — сказал он в заявлении.
Мнение синоптиков о торнадо
Пока неясно, повлек ли такие разрушения один или несколько торнадо. Вчера Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что прогнозируется несколько торнадо, однако, возможно, разорение вызвал "пропрыгивающий торнадо" — один торнадо, который поднимается с поверхности, чтобы снова затронуть землю.
Сэм Эммерсон из школы метеорологии Университета Оклахомы сказал, что торнадо "чрезвычайно высокого калибра" поднял обломки выше 9 тыс. метров.
Напомним, в пятницу вечером, 24 марта, мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. Ранее сообщалось о 14 погибших в результате стихии.
Фото: Barbara Gauntt/USA TODAY NETWORK/REUTERS