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США накрило потужне торнадо: понад 600 людей постраждали

1 квітня 2023 07:17
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Під загрозою опинилися понад 15 мільйонів громадян
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У п'ятницю, 31 березня, американський штат Арканзас накрило потужне торнадо. Внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей.

Про це повідомляє видання Express.

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Представники місцевих ЗМІ назвали подію "катастрофічною" і заявили про нестачу машин швидкої допомоги. Також повідомляється, що в населеному пункті Літл-Рок, Арканзас, понад 70 000 людей залишилися без світла.

У публікації повідомляється про те, що під загрозою опинилися понад 15 мільйонів громадян, які проживають між південним Арканзасом та північною Айовою.

"Буде багато гроз… торнадо, руйнівних вітрів та сильних градів", — цитують журналісти професора метеорології Північного Іллінойсу та експерта з торнадо Віктора Генсіні.

За словами очевидців, внаслідок стихії було зруйновано будинки та перевернуто автомобілі. Одна з мешканок Літл-Рока розповіла журналістам, що її будинок був одним із небагатьох, не розчавлених деревом.

Нагадаємо, 24 березня потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Відомо про щонайменше 24 загиблих внаслідок стихії. 

 

 

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