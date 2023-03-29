У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Внаслідок урагану в Батумі є руйнування

У місті Батумі в Грузії пронісся потужний ураган. Сильний вітер повалив дерева, зривав дахи з будинків, руйнував електроопори та автобусні зупинки.

Про це повідомляє Batumelebi.

Негода у Батумі

Сильний вітер створив проблеми десяткам жителів Аджарії, зокрема Батумі. Ураган пошкодив інфраструктуру, позривав дерева з корінням, дахи будинків та рекламні банери.

На проспекті Фрідона Халваші вітер повалив багаторічні евкаліпти.

Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.

Інформація про жертви

Уже відомо про перші жертви в Аджарії – на вулиці Агмашенебелі в Кобулеті дерево впало на автомобіль, вбивши людину, яка перебувала в салоні.

У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.

Нагадаємо, 24 березня потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Відомо про щонайменше 24 загиблих внаслідок стихії.