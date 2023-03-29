У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина
У місті Батумі в Грузії пронісся потужний ураган. Сильний вітер повалив дерева, зривав дахи з будинків, руйнував електроопори та автобусні зупинки.
Про це повідомляє Batumelebi.
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Негода у Батумі
Сильний вітер створив проблеми десяткам жителів Аджарії, зокрема Батумі. Ураган пошкодив інфраструктуру, позривав дерева з корінням, дахи будинків та рекламні банери.
На проспекті Фрідона Халваші вітер повалив багаторічні евкаліпти.
Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.
Інформація про жертви
Уже відомо про перші жертви в Аджарії – на вулиці Агмашенебелі в Кобулеті дерево впало на автомобіль, вбивши людину, яка перебувала в салоні.
У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.
Нагадаємо, 24 березня потужний торнадо, що викликав град розміром з м'яч для гольфу, пройшов сільською місцевістю Міссісіпі. Відомо про щонайменше 24 загиблих внаслідок стихії.