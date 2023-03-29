В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек
В городе Батуми в Грузии пронесся мощный ураган. Сильный ветер свалил деревья, срывал крыши с домов, разрушал электроопоры и автобусные остановки.
Об этом сообщает Batumelebi.
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Непогода в Батуми
Сильный ветер создал проблемы десяткам жителей Аджарии, в том числе Батуми. Ураган повредил инфраструктуру, повалил деревья с корнями, крыши домов и рекламные баннеры.
На проспекте Фридона Халваши ветер свалил многолетние эвкалипты.
После повреждения линий электропередачи часть города была обесточена.
Информация о жертвах
Уже известно о первых жертвах в Аджарии — на улице Агмашенебели в Кобулете дерево упало на автомобиль, убив находившегося в салоне человека.
В службе по связям с общественностью мэрии Батуми заявляют, что для ликвидации последствий непогоды привлечены все экстренные службы.
Напомним, 24 марта мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. Известно о по меньшей мере 24 погибших в результате стихии.