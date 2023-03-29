В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

В результате урагана в Батуми есть разрушения

В городе Батуми в Грузии пронесся мощный ураган. Сильный ветер свалил деревья, срывал крыши с домов, разрушал электроопоры и автобусные остановки.

Об этом сообщает Batumelebi.

Непогода в Батуми

Сильный ветер создал проблемы десяткам жителей Аджарии, в том числе Батуми. Ураган повредил инфраструктуру, повалил деревья с корнями, крыши домов и рекламные баннеры.

На проспекте Фридона Халваши ветер свалил многолетние эвкалипты.

После повреждения линий электропередачи часть города была обесточена.

Информация о жертвах

Уже известно о первых жертвах в Аджарии — на улице Агмашенебели в Кобулете дерево упало на автомобиль, убив находившегося в салоне человека.

В службе по связям с общественностью мэрии Батуми заявляют, что для ликвидации последствий непогоды привлечены все экстренные службы.

Напомним, 24 марта мощный торнадо, вызвавший град размером с мяч для гольфа, прошел по сельской местности Миссисипи. Известно о по меньшей мере 24 погибших в результате стихии.