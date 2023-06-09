Сотни людей в Олешках остаются на крышах, а россияне укрепляют позиции, — мэр города

Затопленные Олешки, Херсонская область. Фото: скриншот

Ситуация в затопленной Олешковской общине пока не стабилизировалась — сотни людей до сих пор находятся на крышах домов. А те, кто сумел добраться до больницы, сталкиваются с нехваткой питьевой воды и пищи.

Об этом Новости.LIVE сообщил городской голова Олешков Евгений Рыщук.

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Ситуация в Олешках

В некоторых селах Олешковской общины уже сошло более метра вода, однако в Олешках таких высоких темпов пока нет.

"Продолжают находиться на крышах сотни людей. Если в городе Олешки люди сами, местные жители, все стали волонтерами, они как-то еще помогают людям, то в сельских населенных пунктах общины — их 12 пунктов — это проблема", — сообщил Евгений Рыщук.

Лишь на четвертый день затоплений россияне начали снимать людей с крыш — две лодки российских спасателей и военных были замечены утром 9 июня.

"Они тоже собирали с крыш людей. Работают ли они сейчас и целый день — не знаю, потому что очень проблемы со связью. Но до этого каждый день они заходили на лодках, делали видеорепортажи и уходили. Но люди сказали, те, кто видели эти лодки, что в одну лодку они сажают по 5 человек, в другую по 8", — сказал городской голова.

Люди, которых сняли с крыш или смогли выбраться самостоятельно, идут в Олешковскую городскую больницу. Она расположена на той части города, которая не затоплена. В настоящее время там находится около тысячи человек.

Теперь самой большой проблемой является нехватка питьевой воды и пищи. Воду пока берут из скважины на территории больницы и перекипячивают. А вот запасов продовольствия на всех не хватит.

Российские военные

Тем временем русская армия далеко не отошла. Часть бойцов осталась в городе — они находятся в многоэтажках и двухэтажных частных домах.

На крышах оккупанты обустраивают огневые позиции. Также они могут передвигаться по городу и усиленно контролировать территорию.

"Были наши спасатели — зашли, спасли там семью. С одной стороны, это очень хорошо — люди, мало того, что спасены, еще и попали на подконтрольную территорию. А с другой стороны, это еще больше подстегивает рашистов к тому, чтобы контролировать ситуацию на воде. Она боятся, что если одна лодка зашла, то зайдет и вторая, третья, пятая", — рассказал городской голова Олешков.

Среди гражданского населения пока нет информации о новых жертвах. На 8 июня их было девять.

Напомним, оккупанты не позволяют людям эвакуироваться из затопленных Олешков и покидать город.