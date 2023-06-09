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Сотні людей в Олешках залишаються на дахах, а росіяни укріплюють позиції, — мер міста

9 червня 2023 13:57
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Сотні людей в Олешках залишаються на дахах, а росіяни укріплюють позиції, — мер міста
Затоплені Олешки, Херсонська область. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Ситуація в затопленій Олешківській громаді поки не стабілізувалась — сотні людей досі перебувають на дахах будинків. А ті, хто зумів добратись до лікарні, стикаються в нестачею питної води та їжі. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Олешків Євген Рищук. 

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Ситуація в Олешках

У деяких селах Олешківської громади вже зійшло більше метра вода, однак у самих Олешках таких високих темпів поки немає. 

"Продовжують знаходитись на дахах сотні людей. Якщо в місті Олешки люди самі, місцеві жителі, усі стали волонтерами, вони якось ще допомагають людям, то в сільських населених пунктах громади — їх 12 пунктів — це проблема", — повідомив пан Євген Рищук. 

Лише на четвертий день затоплень росіяни почали знімати людей з дахів — два човни російських рятувальників та військових були помічені зранку 9 червня. 

"Вони теж збирали з дахів людей. Чи працюють вони зараз і цілий день — не знаю, тому що дуже проблеми зі звʼязком. Але до цього кожен день вони заходили на човнах, робили відеорепортажі й уходили. Але люди сказали, ті, хто бачили ці човни, що в один човен вони садять по 5 чоловік, в другий по 8", — сказав міський голова.  

Люди, яких зняли з дахів, або які змогли вибратись самостійно, йдуть до Олешківської міської лікарні. Вона розташована на тій частині міста, яка не затоплена. Наразі там перебуває до тисячі людей.

Тепер найбільшою проблемою є нестача питної води та їжі. Воду поки беруть зі свердловини на території лікарні та перекипʼячують. А ось запасів продуктів харчування на всіх не вистачить.

Російські військові

Тим часом російська армія далеко не відійшла. Частина бійців залишилась в місті — вони перебувають у багатоповерхівках та двоповерхових приватних будинках. 

На дахах окупанти облаштовують вогневі позиції. Також вони мають змогу пересуватись містом і посилено контролювати територію.

"Були наші рятувальники — зайшли, спасли там сімʼю. З одного боку, це дуже добре — люди, мало того, що врятовані, ще й потрапили на підконтрольну територію. А з іншого боку, це ще більше підстьобує рашистів до того, щоб контролювати ситуацію на воді. Вона бояться, що якщо один човен зайшов, то зайде і другий, третій, пʼятий", — розповів міський голова Олешків. 

Серед цивільного населення наразі немає інформації про нових жертв. Станом на 8 червня їх було девʼять. 

Нагадаємо, окупанти не дозволяють людям евакуюватися з затоплених Олешків та залишати місто. 

 

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