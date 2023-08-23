На Гавайях бушуют лесные пожары: сотни людей пропали без вести

Лесные пожары в Гавайях. Фото: google

На Гавайях бушуют сильные лесные пожары, унесшие жизни по меньшей мере 115 человек. Еще от 500 до 1000 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте также:

Пожары на Гавайях

На гавайском острове Мауи спасатели продолжают ликвидировать лесные пожары. По состоянию на 21 августа было известно о 115 погибших.

Через две недели после того, как самый смертоносный лесной пожар за последние сто лет охватил остров, пропавшими без вести, по данным островных властей, считается все еще от 500 до 1000 человек.

Шокирующие цифры стали проблемой для местных властей, поскольку в настоящее время все еще неясно сколько людей из этого количества погибли.

Лесные пожары в Гавайях. Фото: Reuters

Лесные пожары в Гавайях. Фото: Reuters

Лесные пожары в Гавайях. Фото: Reuters

Лесные пожары в Гавайях. Фото: Reuters 1/4 _ 4

Напомним, что Канада переживает самый плохой сезон лесных пожаров за всю историю. В среду по всей стране горело около 1100 активных пожаров. Один из крупнейших городов на крайнем севере Канады был эвакуирован из-за предупреждения о том, что лесной пожар может достичь его на выходных.