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Гаваї потерпають від лісових пожеж: зросла кількість загиблих

12 серпня 2023 13:01
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Козюк Тетяна
редактор
Лісові пожежі на Гаваях: стало відомо про кількість загиблих
Лісові пожежі на Гаваях у серпні 2023 році. Фото: NYT
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Острів Мауї, який знаходиться на Гаваях, вже декілька днів потерпає від стихійних лісових пожеж. Внаслідок природного лиха зросла кількість загиблих. 

Про це повідомляє Reuters.

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Скільки загиблих через пожежі

Повідомляється, що у п'ятницю, 11 серпня, кількість загиблих внаслідок лісових пожеж на Мауї зросла до 80. Однак, ця цифра може збільшитися, оскільки продовжуються пошукові роботи та розбір завалів. 

За наявною інформацією, пожежі знищили щонайменше 1000 помешкань, стільки ж залишилося людей без даху над головою. 

"Ніхто не входив у ці споруди, які згоріли, і ми, на жаль, очікуємо, що тут кількість загиблих значно зросте", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про пожежі на Гаваях

Зазначається, що на острові оголосили надзвичайний стан через пожежі. Всі поїздки, крім рятувальних, до місця відпочинку заборонені.

Також відомо, що через пожежу було повністю знищено місто Лахайна. 

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Супутниковий знімок згорілих через лісову пожежу будинків у місті Лахайна. Фото: Reuters

"Серце міста Лахайна, громади Мауї, яка найбільше постраждала від лісових пожеж, повністю знищено. Усе зникло", — зазначив мер округу Річард Біссен.

Нагадаємо, через стихійні лісові пожежі на Гаваях велика кількість людей зникла безвісти. Люди продовжують шукати своїх рідних. 

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