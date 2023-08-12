Лесные пожары на Гавайях: стало известно о количестве погибших

Гавайи страдают от лесных пожаров: возросло количество погибших
Остров Мауи, который находится на Гавайях, уже несколько дней страдает от стихийных лесных пожаров. В результате природного бедствия возросло количество погибших.
Об этом сообщает Reuters.
Сколько погибших из-за пожаров
Сообщается, что в пятницу, 11 августа, число погибших в результате лесных пожаров на Мауе возросло до 80. Однако эта цифра может увеличиться, поскольку продолжаются поисковые работы и разбор завалов.
По имеющейся информации, пожары уничтожили не менее 1000 помещений, столько же людей осталось без крыши над головой.
"Никто не входил в эти сгоревшие сооружения, и мы, к сожалению, ожидаем, что здесь количество погибших значительно возрастет", — говорится в сообщении.
Что известно о пожарах на Гавайях
Отмечается, что на острове объявили чрезвычайное положение из-за пожаров. Все поездки кроме спасательных к месту отдыха запрещены.
Также известно, что из-за пожара был полностью уничтожен город Лахайна.
"Сердце города Лахайна, общины Мауи, наиболее пострадавшей от лесных пожаров, полностью уничтожено. Все исчезло", — отметил мэр округа Ричард Биссен.
Напомним, из-за стихийных лесных пожаров на Гавайях большое количество людей пропали без вести. Люди продолжают искать своих родных.