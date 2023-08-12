Лесные пожары на Гавайях: стало известно о количестве погибших

Лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Фото: NYT

Остров Мауи, который находится на Гавайях, уже несколько дней страдает от стихийных лесных пожаров. В результате природного бедствия возросло количество погибших.

Об этом сообщает Reuters.

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Сколько погибших из-за пожаров

Сообщается, что в пятницу, 11 августа, число погибших в результате лесных пожаров на Мауе возросло до 80. Однако эта цифра может увеличиться, поскольку продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

По имеющейся информации, пожары уничтожили не менее 1000 помещений, столько же людей осталось без крыши над головой.

"Никто не входил в эти сгоревшие сооружения, и мы, к сожалению, ожидаем, что здесь количество погибших значительно возрастет", — говорится в сообщении.

Что известно о пожарах на Гавайях

Отмечается, что на острове объявили чрезвычайное положение из-за пожаров. Все поездки кроме спасательных к месту отдыха запрещены.

Также известно, что из-за пожара был полностью уничтожен город Лахайна.

Спутниковый снимок сгоревших из-за лесного пожара домов в городе Лахайна. Фото: Reuters

"Сердце города Лахайна, общины Мауи, наиболее пострадавшей от лесных пожаров, полностью уничтожено. Все исчезло", — отметил мэр округа Ричард Биссен.

Напомним, из-за стихийных лесных пожаров на Гавайях большое количество людей пропали без вести. Люди продолжают искать своих родных.