На Гаваях вирують лісові пожежі: сотні людей зникли безвісти

Лісові пожежі на Гаваях. Фото: google

На Гаваях вирують сильні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 115 людей. Ще від 500 до 1000 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Голос Америки.

Читайте також:

Пожежі на Гаваях

На гавайському острові Мауї рятувальники продовжують ліквідовувати лісові пожежі. Станом на 21 серпня було відомо про 115 загиблих.

Через два тижні після того, як найбільш смертоносна лісова пожежа за останні сто років охопила острів, зниклими безвісти, за даними острівної влади, вважається все ще від 500 до 1000 осіб.

Шокуючі цифри стали проблемою для місцевої влади, оскільки на цей час все ще неясно скільки людей з цієї кількості загинули.

Лісові пожежі на Гаваях. Фото: Reuters

Лісові пожежі на Гаваях. Фото: Reuters

Лісові пожежі на Гаваях. Фото: Reuters

Лісові пожежі на Гаваях. Фото: Reuters 1 / 4

Нагадаємо, що Канада переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію. У середу по всій країні горіло майже 1100 активних пожеж. Одне з найбільших міст на крайній півночі Канади евакуювали через попередження про те, що лісова пожежа може досягти його на вихідних.