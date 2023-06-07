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Катастрофа в Херсонской области: Шмыгаль обратился к мировому сообществу за помощью

7 июня 2023 22:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шмыгаль призвал международное сообщество помочь с эвакуацией людей в Херсонской области
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты оказались практически в воде, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.

Об этом сообщает Денис Шмыгаль.

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О чем идет речь в заявлении

В частности, премьер-министр обратился к руководству ООН, комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям.

По его словам, власти организовали эвакуацию с территории Херсонщины, которая подконтрольна Украине. Однако на левом берегу, временно оккупированном Россией, люди брошены на произвол судьбы.

"Однако на левом берегу, во временной оккупации, люди брошены россиянами на произвол судьбы. Сотни домов буквально исчезли под водой. Люди вынуждены собственными силами покидать дома, а кто не способен — оказался в ловушке стихии", — отмечает Шмыгаль.

Премьер призвал международное сообщество немедленно вмешаться и помочь в эвакуации населения.

"Международные гуманитарные организации должны немедленно вмешаться. Мы призываем взять на себя эвакуацию людей из оккупированных россиянами территорий Херсонщины. Должны спасти жизнь людей, которых оккупанты обрекли насмерть. Должны действовать немедленно!" — просит он.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

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