Шмигаль закликав міжнародну спільноту допомогти з евакуацією людей на Херсонщині

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скріншот

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів практично опинилися у воді, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.

Про це повідомляє Денис Шмигаль.

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Про що йдеться в заяві

Зокрема, прем'єр-міністр звернувся до керівництва ООН, комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій.

За його словами, влада організувала евакуацію з території Херсонщини, що підконтрольна Україні. Однак, на лівому березі, який тимчасово окупований Росією, люди кинуті напризволяще.

"Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще. Сотні будинків буквально зникли під водою. Люди вимушені власними силами покидати домівки, а хто не здатний — опинився у пастці стихії", — наголошує Шмигаль.

Прем'єр закликав міжнародну спільноту негайно втрутитися та допомогти з евакуацією населення.

"Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть. Маємо діяти негайно!", — просить він.

Заява Дениса Шмигаля. Фото: скріншот

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.