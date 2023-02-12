Украинские спасатели помогают разбирать завалы после землетрясения в Турции

ГСЧС показала, как украинские спасатели помогают в Турции разбирать завалы
Украинские спасатели работают в зоне катастрофы Турции. Уже разобрано 94 завала и оказана помощь четырем людям, также разблокированы тела 12 людей.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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Украинские спасатели в Турции
В ГСЧС сообщили, что украинские спасатели помогают проводить поисковые работы и ликвидировать последствия землетрясения. Для этого была привлечена тяжелая техника Сводного отряда ГСЧС, который работает в Турции.
"Координационным центром определены новые сектора для наших спасателей, которые они отрабатывают, используя весь спектр современного оборудования и техники, которые привезли с собой", — говорится в сообщении.
Всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших.
Напомним, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что количество жертв после землетрясения в Турции и Сирии возрастет в два раза, а то и больше. По состоянию на 12 февраля, количество жертв достигло показателя 28 тысяч человек.