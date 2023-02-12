Землетрясение в Турции и Сирии - в ООН ожидают значительного роста жертв

Землетрясение в Турции

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что количество жертв после землетрясения в Турции и Сирии возрастет в два раза, а то и больше. По состоянию на 12 февраля, количество жертв достигло показателя 28 тысяч человек.

Об этом пишет Sky News.

Заявление ООН

По словам Гриффитса, 72 часа — это золотое время для спасения и неизвестно, когда нужно остановить спасательные операции.

"Я думаю, что трудно точно оценить, поскольку нам нужно добраться до завалов, но я уверен, что это удвоится или больше", — сказал он и добавил, что надежды для тех, кто оказался в ловушке под обломками в Турции и Сирии, угасают, а спасательные работы находятся на завершающей стадии.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в поисках выживших. По состоянию на обед вторника, 7 февраля, удалось спасти 8 тысяч человек. Еще 20 тысяч получили ранения.

По данным Главного центра специального контроля государственного космического агентства Украины, всего за сутки понедельника, 6 февраля, Турция пережила 8 мощных землетрясений. Их источники находятся в районе города Газиантеп на глубине около 17 км.