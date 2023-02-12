Землетрус у Туреччині та Сирії - в ООН очікують значного зростання жертв

Землетрус у Туреччині

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що кількість жертв після землетрусу в Туреччині та Сирії зросте вдвічі, а то й більше. Станом на 12 лютого кількість жертв досягла показника 28 тисяч осіб.

Про це пише Sky News.

Заява ООН

За словами Гріффітса, 72 години — це золотий час для порятунку і невідомо, коли потрібно зупинити рятувальні операції.

"Я думаю, що важко точно оцінити, оскільки нам потрібно дістатися до завалів, але я впевнений, що це подвоїться чи більше", — сказав він і додав, що надії для тих, хто опинився у пастці під уламками у Туреччині та Сирії, згасають, а рятувальні роботи знаходяться на завершальній стадії.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть за кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у пошуках тих, хто вижив. Станом на обід вівторка, 7 лютого, вдалося врятувати 8 тисяч людей. Ще 20 тисяч отримали поранення.

За даними Головного центру спеціального контролю державного космічного агентства України, за добу понеділка, 6 лютого, Туреччина пережила 8 потужних землетрусів. Їхні джерела знаходяться в районі міста Газіантеп на глибині близько 17 км.