Землетрус у Туреччині та Сирії - в ООН очікують значного зростання жертв

В ООН очікують значного зростання жертв землетрусу в Туреччині та Сирії
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що кількість жертв після землетрусу в Туреччині та Сирії зросте вдвічі, а то й більше. Станом на 12 лютого кількість жертв досягла показника 28 тисяч осіб.
Про це пише Sky News.
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За словами Гріффітса, 72 години — це золотий час для порятунку і невідомо, коли потрібно зупинити рятувальні операції.
"Я думаю, що важко точно оцінити, оскільки нам потрібно дістатися до завалів, але я впевнений, що це подвоїться чи більше", — сказав він і додав, що надії для тих, хто опинився у пастці під уламками у Туреччині та Сирії, згасають, а рятувальні роботи знаходяться на завершальній стадії.
Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть за кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у пошуках тих, хто вижив. Станом на обід вівторка, 7 лютого, вдалося врятувати 8 тисяч людей. Ще 20 тисяч отримали поранення.
За даними Головного центру спеціального контролю державного космічного агентства України, за добу понеділка, 6 лютого, Туреччина пережила 8 потужних землетрусів. Їхні джерела знаходяться в районі міста Газіантеп на глибині близько 17 км.