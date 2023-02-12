Українські рятувальники допомагають розбирати завали після землетрусу у Туреччині

Землетрус у Туреччині

Українські рятувальники працюють у зоні катастрофи Туреччини. Вже розібрано 94 завали та надано допомогу чотирьом людям, також розблоковано тіла 12 людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

Українські рятувальники у Туреччині

У ДСНС повідомили, що українські рятувальники допомагають проводити пошукові роботи та ліквідувати наслідки землетрусу. Для цього було залучено важку техніку Зведеного загону ДСНС, який працює в Туреччині.

"Координаційним центром визначено нові сектори для наших рятувальників, які вони відпрацьовують, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки, які привезли із собою", — йдеться у повідомленні.

Всього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйновані будівлі та споруди, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих.

Нагадаємо, що заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що кількість жертв після землетрусу в Туреччині та Сирії зросте вдвічі, а то й більше. Станом на 12 лютого кількість жертв досягла показника 28 тисяч осіб.