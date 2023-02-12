Українські рятувальники допомагають розбирати завали після землетрусу у Туреччині

ДСНС показала, як українські рятувальники допомагають у Туреччині розбирати завали
Українські рятувальники працюють у зоні катастрофи Туреччини. Вже розібрано 94 завали та надано допомогу чотирьом людям, також розблоковано тіла 12 людей.
Про це повідомляє ДСНС України.
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Українські рятувальники у Туреччині
У ДСНС повідомили, що українські рятувальники допомагають проводити пошукові роботи та ліквідувати наслідки землетрусу. Для цього було залучено важку техніку Зведеного загону ДСНС, який працює в Туреччині.
"Координаційним центром визначено нові сектори для наших рятувальників, які вони відпрацьовують, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки, які привезли із собою", — йдеться у повідомленні.
Всього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйновані будівлі та споруди, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих.
Нагадаємо, що заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що кількість жертв після землетрусу в Туреччині та Сирії зросте вдвічі, а то й більше. Станом на 12 лютого кількість жертв досягла показника 28 тисяч осіб.