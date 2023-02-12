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У Туреччині заарештували 113 забудовників після землетрусу

12 лютого 2023 18:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Землетрус у Туреччині - заарештували 113 забудовників
Землетрус у Туреччині
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Турецькі правоохоронці затримали 113 осіб, які причетні до будівництва повалених будинків після землетрусу. Їх підозрюють у порушенні будівельних норм під час будівництва житлових будинків.

Про це пише Reuters із посиланням на віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа.

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У повідомленні йдеться, що на цей час ідентифіковано 131 підозрюваного, який відповідає за неякісний стан будівель у 10 провінціях. При цьому 113 з них уже затримані.

За словами Октайа, влада країни уважно стежитиме за розслідуванням і судовими процесами. Особливо це стосується тих будинків, де найбільше загинуло та постраждало людей.

Крім того, Мін'юст Туреччини створило окреме Бюро розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом. Перед відомством поставили завдання з'ясувати причини та обставини загибелі та травмування людей, а також встановити винних та притягнути останніх до відповідальності.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Мурата Курума, на території постраждалих від землетрусу провінцій зруйновано або сильно пошкоджено майже 25 тисяч будівель із приблизно 170 тисяч, які перебували тут до катастрофи.

У місцевій прокуратурі поінформували, що в рамках розслідування вже затримали 62 особи в Адані, 33 особи в Діяр бакірі, вісім осіб у Шанліурфі та ще чотирьох затримали в Османі.

Нагадаємо, що заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що кількість жертв після землетрусу в Туреччині та Сирії зросте вдвічі, а то й більше. Станом на 12 лютого кількість жертв досягла показника 28 тисяч осіб.

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