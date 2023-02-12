Землетрясение в Турции - арестовали 113 застройщиков

Землетрясение в Турции

Турецкие правоохранительные органы задержали 113 человек, которые причастны к строительству поваленных домов после землетрясения. Их подозревают в нарушении строительных норм во время строительства жилых домов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октайа.

Арест застройщиков

В сообщении говорится, что на данный момент идентифицировано 131 подозреваемый, который отвечает за некачественное состояние строений в 10 провинциях. При этом 113 их них уже задержаны.

По словам Октайа, власти страны будут внимательно следить за расследованием и судовыми процессами. Особенно это касается тех домов, где больше всего погибло и пострадало людей.

Кроме того, Минюст Турции создало отдельное Бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением. Перед ведомством поставили задачу выяснить причины и обстоятельства гибели и травмирования людей, а также установить виновных и привлечь последних к ответственности.

По словам министра охраны окружающей среды Мурата Курума, на территории пострадавших от землетрясения провинций разрушены или сильно повреждены почти 25 тысяч зданий из примерно 170 тысяч, которые находились здесь до катастрофы.

В местной прокуратуре проинформировали, что в рамках расследования уже задержали 62 человек в Адане, 33 человека в Дияр бакире, восемь человек в Шанлиурфи и еще четверых задержали в Османе.

Напомним, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что количество жертв после землетрясения в Турции и Сирии возрастет в два раза, а то и больше. По состоянию на 12 февраля, количество жертв достигло показателя 28 тысяч человек.