Землетрясение в Турции - арестовали 113 застройщиков

В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения
Турецкие правоохранительные органы задержали 113 человек, которые причастны к строительству поваленных домов после землетрясения. Их подозревают в нарушении строительных норм во время строительства жилых домов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октайа.
-
"Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24
-
Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали
-
Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект
-
Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров
-
Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли
-
Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз
-
Гвардиола против Эмери: известны составы команд на матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
-
Добро пожаловать: Одесский военный институт начал вступительную кампанию
-
В Херсонской области автомобиль с гражданскими подорвался на российской мине
-
Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго
Арест застройщиков
В сообщении говорится, что на данный момент идентифицировано 131 подозреваемый, который отвечает за некачественное состояние строений в 10 провинциях. При этом 113 их них уже задержаны.
По словам Октайа, власти страны будут внимательно следить за расследованием и судовыми процессами. Особенно это касается тех домов, где больше всего погибло и пострадало людей.
Кроме того, Минюст Турции создало отдельное Бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением. Перед ведомством поставили задачу выяснить причины и обстоятельства гибели и травмирования людей, а также установить виновных и привлечь последних к ответственности.
По словам министра охраны окружающей среды Мурата Курума, на территории пострадавших от землетрясения провинций разрушены или сильно повреждены почти 25 тысяч зданий из примерно 170 тысяч, которые находились здесь до катастрофы.
В местной прокуратуре проинформировали, что в рамках расследования уже задержали 62 человек в Адане, 33 человека в Дияр бакире, восемь человек в Шанлиурфи и еще четверых задержали в Османе.
Напомним, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что количество жертв после землетрясения в Турции и Сирии возрастет в два раза, а то и больше. По состоянию на 12 февраля, количество жертв достигло показателя 28 тысяч человек.