Афганистан до сих пор приходит в себя от сокрушительного землетрясения: власти Талибана бессильны

Жертва землетрясений в Афганистане. Фото: Reuters

На западе Афганистана произошло еще одно мощное землетрясение. Это произошло спустя несколько дней после серии землетрясений, в результате которых погибли тысячи человек.

Об этом сообщает The Guardian.

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Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в районе 28 км к югу от региональной столицы Герата, убило одного человека. Также сообщается о 150 пострадавших.

Медики областной больницы сообщили, что "пострадавшие поступают".

В заявлении офиса губернатора Герата отмечено, что несколько районов, разрушенных субботними землетрясениями, понесли "огромные потери".

"Люди понесли потери, и есть другие села, полностью уравненные с землей. Мы едем в пострадавшие районы. Есть опасения, что под завалами окажется больше людей. Только в одном селе разваливается более 400 домов", — сказал высокопоставленный чиновник Талибана.

Сообщается, что электричество в Герате было отключено в среду утром. Жители говорят, что питьевая вода стала коричневой, а доступ к пище в провинции ограничен, поскольку многие магазины закрыты или разрушены.

"Некоторые из наших команд прекратили поиски в районе субботнего землетрясения и сейчас направляются в районы, которые пострадали сегодня утром. Мы ошеломлены", — сказал The Guardian местный чиновник Талибана.

У Талибана нет опыта спасения людей

Не имея опыта борьбы со стихийными бедствиями, Талибан сталкивается с огромными проблемами при проведении поисково-спасательных операций.

В социальных сетях и на государственном телевидении за последние несколько дней показано, как члены спасательных команд Талибана извлекают кирпичи из куч обломков с оружием на плечах.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) призвала мировых лидеров не забывать об Афганистане.

"Давайте не будем добавлять "забытые" в длинный список трагедий, которые уже пережила эта устойчивая нация", — сказал Томмазо Делла Лонга, спикер IFRC.

Ранее мы сообщали, что мощные землетрясения в Афганистане привели к гибели более 2000 человек и более 9000 раненых. В управлении Таллибана утверждают, что это самые летальные тектонические события за последние годы в этой стране, склонной к сейсмической активности.

Напомним, что смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, унесло жизни более 2 тысяч человек. Приблизительно столько же ранено.