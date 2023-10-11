Афганистан до сих пор приходит в себя от сокрушительного землетрясения: власти Талибана бессильны
На западе Афганистана произошло еще одно мощное землетрясение. Это произошло спустя несколько дней после серии землетрясений, в результате которых погибли тысячи человек.
Об этом сообщает The Guardian.
Очередное землетрясение в Афганистане
Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в районе 28 км к югу от региональной столицы Герата, убило одного человека. Также сообщается о 150 пострадавших.
Медики областной больницы сообщили, что "пострадавшие поступают".
В заявлении офиса губернатора Герата отмечено, что несколько районов, разрушенных субботними землетрясениями, понесли "огромные потери".
"Люди понесли потери, и есть другие села, полностью уравненные с землей. Мы едем в пострадавшие районы. Есть опасения, что под завалами окажется больше людей. Только в одном селе разваливается более 400 домов", — сказал высокопоставленный чиновник Талибана.
Сообщается, что электричество в Герате было отключено в среду утром. Жители говорят, что питьевая вода стала коричневой, а доступ к пище в провинции ограничен, поскольку многие магазины закрыты или разрушены.
"Некоторые из наших команд прекратили поиски в районе субботнего землетрясения и сейчас направляются в районы, которые пострадали сегодня утром. Мы ошеломлены", — сказал The Guardian местный чиновник Талибана.
У Талибана нет опыта спасения людей
Не имея опыта борьбы со стихийными бедствиями, Талибан сталкивается с огромными проблемами при проведении поисково-спасательных операций.
В социальных сетях и на государственном телевидении за последние несколько дней показано, как члены спасательных команд Талибана извлекают кирпичи из куч обломков с оружием на плечах.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) призвала мировых лидеров не забывать об Афганистане.
"Давайте не будем добавлять "забытые" в длинный список трагедий, которые уже пережила эта устойчивая нация", — сказал Томмазо Делла Лонга, спикер IFRC.
Ранее мы сообщали, что мощные землетрясения в Афганистане привели к гибели более 2000 человек и более 9000 раненых. В управлении Таллибана утверждают, что это самые летальные тектонические события за последние годы в этой стране, склонной к сейсмической активности.
Напомним, что смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, унесло жизни более 2 тысяч человек. Приблизительно столько же ранено.