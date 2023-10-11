Афганістан досі оговтується від нищівного землетрусу: влада Талібану безсила

Жертва землетрусів в Афганістані. Фото: Reuters

На заході Афганістану стався ще один потужний землетрус. Це відбулося через кілька днів після серії землетрусів, в результаті яких загинули тисячі людей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Землетрус магнітудою 6,3, який стався в районі 28 км на південь від регіональної столиці Герата, убив одну людину. Також повідомляється про 150 постраждалих.

Медики обласної лікарні повідомили, що "постраждалі надходять".

У заяві офісу губернатора Герата зазначено, що кілька районів, зруйнованих суботніми землетрусами, зазнали "величезних втрат".

"Люди зазнали втрат, і є інші села, повністю зрівняні з земле. Ми їдемо до постраждалих районів. Є побоювання, що під завалами опиниться більше людей. Тільки в одному селі розвалюється понад 400 будинків", — сказав високопоставлений чиновник Талібану.

Повідомляється, що електрику в Гераті відключили в середу вранці. Мешканці кажуть, що питна вода стала коричневою, а доступ до їжі в провінції обмежений, оскільки багато магазинів закрито або зруйновано.

"Деякі з наших команд припинили пошуки в районі суботнього землетрусу і зараз прямують до районів, які постраждали сьогодні вранці. Ми приголомшені", — сказав The Guardian місцевий чиновник Талібану.

Талібан не має досвіду порятунку людей

Не маючи досвіду боротьби зі стихійними лихами, Талібан стикається з величезними проблемами під час проведення пошуково-рятувальних операцій.

У соціальних мережах і на державному телебаченні за останні кілька днів показано, як члени рятувальних команд Талібану витягають цеглу з куп уламків зі зброєю на плечах.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) закликала світових лідерів не забувати про Афганістан.

"Давайте не будемо додавати "забуті" до довгого списку трагедій, які вже пережила ця стійка нація",— сказав Томмазо Делла Лонга, речник IFRC.

Раніше ми повідомляли, що потужні землетруси в Афганістані призвели до загибелі понад 2000 людей та понад 9000 поранених. В управлінні Таллібану стверджують, що це найлетальніші тектонічні події за останні роки в цій країні, схильній до сейсмічної активності.

Нагадаємо, що смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, забрав життя понад 2 тисяч людей. Приблизно стільки ж поранено.