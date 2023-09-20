Два человека погибли от удара молнии на пляже в Мексике.

Электрический разряд между облаками. Фото: Pixabay / Ronomore

В Мексике два человека погибли в результате удара молнии . Трагический случай произошел на прошлой неделе на пляже в Мичоакане, после того как в этой местности пронесся опасный шторм.

Об этом пишет издание The Mirror .

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На одном из мексиканских пляжей штата Мичоакан произошел несчастный случай вследствие внезапного распространения молнии. Инцидент был снят на видео, на котором можно увидеть, как стрела молнии попадает сначала в одного, а затем другого человека, находившихся на береговой линии.

Согласно информации СМИ, жертвами оказались бывший туристом мужчина, а также женщина, продававшая гамаки. Как отмечает The Mirror, женщина погибла мгновенно на месте, а мужчина впоследствии скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.

Грозы являются типичным атмосферным явлением, особенно в период теплого времени года. Опасный разряд молнии может произойти во время шторма. Важно помнить, что для человека существует реальная опасность быть пораженным электрическим током во время грозы.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины напоминает важнейшие правила поведения во время грозы:

Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка: притягивает шаровую молнию.

Лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

Нельзя скрываться от ливня под деревом: оно притягивает молнии.

Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличные фонари, металлические башни, опоры электропередач.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы иметь меньше площади прилегания к земле.

Все электрические приборы являются своеобразными приемниками молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше отключить их из сети.

Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается ненастье, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.

Не звоните по телефону, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок – немедленно выключить телефон, ведь большая угроза попадания молнии.

Следует вспомнить, что этим летом, на горе Говерла в результате попадания молнии погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

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