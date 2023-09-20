Дві людини загинули від удару блискавки на пляжі в Мексиці.

Електричний розряд між хмарами. Фото: Pixabay / Ronomore

У Мексиці двоє людей загинули внаслідок удару блискавки. Трагічний випадок стався минулого тижня на пляжі в Мічоакані, після того, як в цій місцевості пронісся небезпечний шторм.

Про це пише видання The Mirror.

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На одному з мексиканських пляжів штату Мічоакан стався нещасний випадок, внаслідок раптового поширення блискавки. Інцидент був знятий на відео, на якому можна побачити, як стріла блискавки влучає спочатку в одну, а потім в іншу людину, що знаходилися на береговій лінії.

Згідно інформації ЗМІ, жертвами виявилися чоловік, що був туристом, а також жінка, яка продавала гамаки. Як зазначає The Mirror, жінка загинула миттєво на місці, а чоловік згодом помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

Грози є типовим атмосферним явищем, особливо в період теплої пори року. Небезпечний розряд блискавки може статися під час штормів. Важливо пам'ятати, що для людини існує реальна небезпека бути ураженим електричним струмом під час грози.

Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадує найважливіші правила поведінки під час грози:

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу: притягує кульову блискавку.

Найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.

Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки.

Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.

Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо страшно і хочеться підтримки близьких. Пам’ятайте, що єдиний правильний вчинок – негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки.

Слід згадати, що цього літа, на горі Говерла внаслідок влучання блискавки загинули двоє людей. Ще одна особа отримала поранення.

Також ми писали, що в Ірландії жінка вижила після удару блискавкою. Мешканку графства Оффалі в Ірландії Керолайн Блейк врятували кросівки, пояснили лікарі.