У аэродрома в Крыму прозвучала серия мощных взрывов: что известно

Последствия взрывов в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

В среду, 20 сентября, в нескольких районах Крыма, в том числе у аэродрома, слышали серию мощных взрывов. Вероятно, есть попадание в воинскую часть под Севастополем.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Местные Telegram-каналы сообщают, что слышали у военных аэродромов Бельбек и Кача. Кроме того, вероятно, попадание в военную часть близ Севастополя.

В свою очередь гауляйтер Михаил Развожаев утверждает, что в Верхнесадовом и Каче ПВО сбила беспилотники, в результате чего произошло "небольшое возгорание травы". Один, по его словам, упал на территории виноградников.

"В результате работы ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БпЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Также горит трава. Все оперативные службы выехали на место", — говорится в сообщении.

Впоследствии местные паблики сообщили, что в нескольких районах на полуострове начали распиливать аэрозоли дымовой завесы. Местные жители жалуются на едкий "пластмассовый" запах.

Дымовая завеса в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Также известно, что приостановлено движение транспорта на Крымском мосту.

Напомним, 20 сентября в Воронежской области в России разбился самолет Су-34. Предварительной причиной аварии считается техническая неисправность.

Кроме того, ранним утром 20 сентября в российском Сочи вспыхнул сильный пожар на нефтебазе недалеко от аэропорта. В России традиционно утверждают, что это последствия обстрела дроном-камикадзе, а местные жители вроде бы слышали характерный звук БпЛА.