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Біля аеродрому в Криму пролунала серія потужних вибухів: що відомо

20 вересня 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Біля аеродрому в Криму пролунала серія потужних вибухів: що відомо
Наслідки вибухів у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 20 вересня, в декількох районах Криму, зокрема біля аеродрому, чули серію потужних вибухів. Ймовірно, є влучання у військову частину під Севастополем.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер"

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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що чули поблизу військових аеродромів Бельбек та Кача. Окрім того, ймовірно, є влучання у військову частину поблизу Севастополя. 

Своєю чергою гауляйтер Михайло Развожаєв стверджує, що у Верхньосадовому та Качі ППО збила безпілотники, унаслідок чого сталося "невелике загоряння трави". Один, за його словами, упав на території виноградників.

"Внаслідок роботи ППО у Верхнесадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БпЛА. Постраждалих немає. Є невелике загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава. Усі оперативні служби виїхали на місце", — йдеться у повідомленні. 

Згодом місцеві пабліки повідомили, що у декількох районах на півострові почали розпилювати аерозолі димової завіси. Місцеві жителі скаржаться на їдкий "пластмасовий" запах.

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Димова завіса у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Також відомо, що призупинили рух транспорту на Кримському мосту. 

Нагадаємо, 20 вересня у Воронезькій області в Росії розбився літакСу-34. Попередньою причиною аварії вважають технічну несправність.

Окрім того, рано-вранці 20 вересня у російському Сочі спалахнула сильна пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту. В Росії традиційно стверджують, що це наслідки обстрілу дроном-камікадзе, а місцеві жителі ніби чули характерний звук БпЛА.

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