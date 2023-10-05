Драка нардепа Дмитрука возле колл-центра: в сеть "слили" видео с уличных камер

Инцидент с участием депутата Артема Дмитрука. Фото: Скриншот

В сети появилось видео потасовки народного депутата Артема Дмитрука с неизвестным парнем. Депутат заявил, что неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую нардеп осуществлял вместе с коллегами.

Полное видео инцидента обнародовало ТСН.

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Артём Дмитрук рассказал эксклюзивно Новости.LIVE свою версию инцидента.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", — сказал нардеп.

Дмитрук добавил, что парень пытался украсть телефон Куницкого. Эти слова подтверждены на видео.

Заявление в полицию

Заявление в полицию написали сразу два народных депутата — Артем Дмитрук и Александр Куницкий.

"Мы написали по поводу нападения на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним сбежать. Я считаю. что цель была именно забрать телефон Александра с материалами, которые мы сняли", — подытожил нардеп.

Ранее мы рассказывали, нардеп "Слуги народа" впервые прокомментировал драку под колл-центром.

Напомним, в Днепре ликвидировали call-центр, который обворовывал украинцев, проживающих в Польше. Мошенники коварно узнавали банковские данные своих жертв.