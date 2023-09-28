Слушали российский шансон: в Хмельницкой области мужчину избили из-за замечания

Драка в Хмельницкой области. Фото: скриншот

В Дунаевцах, Хмельницкой области мужчина сделал замечания молодым людям за прослушивание российского шансона. Поэтому они его сильно избили, он находится в реанимации.

Об этом сообщила супруга пострадавшего Наталья Алексеева.

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Драка из-за российской музыки

Как известно, инцидент произошел возле местного магазина в городе Дунаевцы. Мужчины включили в полную громкость российскую музыку, местный житель сделал замечание, после чего они набросились на него с кулаками. Били ногами по голове, а потом бросили на дороге, сами сели в авто и скрылись.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации, впереди у него операции и реабилитация, а "ценители российского" и дальше гуляют по улицам города, заявила супруга Наталья Алексеева.

По информации СМИ, полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", а вот поймали ли мужчин, не сообщила.

Напомним, во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко во всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.